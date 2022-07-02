https://arabic.sputniknews.com/20220702/الولايات-المتحدة-تقدم-لأوكرانيا-مساعدات-بقيمة-69-مليار-دولار-منذ-بداية-العملية-العسكرية-1064522669.html
الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية
الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية أرسلت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T04:54+0000
2022-07-02T04:54+0000
2022-07-02T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان المكتب الصحفي للوزارة، بلغت قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ استلام بايدن الرئاسة حوالي 7.6 مليار دولار، منهم 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية.وجاء أيضاً في البيان، "منذ عام 2014 خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار لأوكرانيا كدعم في مجال الأمن".وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لكييف-تشمل-منظومتي-صواريخ-ناسامس--1064517810.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية أرسلت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان المكتب الصحفي للوزارة، بلغت قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ استلام بايدن الرئاسة حوالي 7.6 مليار دولار، منهم 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية
.
وجاء أيضاً في البيان، "منذ عام 2014 خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار لأوكرانيا كدعم في مجال الأمن".
وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.