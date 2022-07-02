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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/الولايات-المتحدة-تقدم-لأوكرانيا-مساعدات-بقيمة-69-مليار-دولار-منذ-بداية-العملية-العسكرية-1064522669.html
الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية
الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية أرسلت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T04:54+0000
2022-07-02T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان المكتب الصحفي للوزارة، بلغت قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ استلام بايدن الرئاسة حوالي 7.6 مليار دولار، منهم 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية.وجاء أيضاً في البيان، "منذ عام 2014 خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار لأوكرانيا كدعم في مجال الأمن".وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/البنتاغون-حزمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لكييف-تشمل-منظومتي-صواريخ-ناسامس--1064517810.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية

04:54 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية أرسلت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 6.9 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان المكتب الصحفي للوزارة، بلغت قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ استلام بايدن الرئاسة حوالي 7.6 مليار دولار، منهم 6.9 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية.
وجاء أيضاً في البيان، "منذ عام 2014 خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار لأوكرانيا كدعم في مجال الأمن".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البنتاغون: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف تشمل منظومتي صواريخ "ناسامس"
أمس, 19:12 GMT
وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو نوطة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.
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