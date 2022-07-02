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https://arabic.sputniknews.com/20220702/انفجار-داخل-مدرسة-في-أفغانستان-يسفر-عن-إصابة-ما-لا-يقل-عن-10-أشخاص-1064528715.html
انفجار داخل مدرسة في أفغانستان يسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص
انفجار داخل مدرسة في أفغانستان يسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص
أسفر انفجار في إحدى المدارس بمقاطعة ننجرهار في أفغانستان، عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:26+0000
2022-07-02T09:26+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. ووفقا لما أكده مصدر من السكان المحليين في المقاطعة لوكالة "سبوتنيك"، فقد وقع انفجار في مدرسة تعليمية إسلامية من الدرجة الثانية، في مقاطعة ننجرهار الأفغانية.وأكد المصدر وقوع ما لا يقل عن 10 إصابات أشخاص، إلى الآن، لكنه لم يحدد هوياتهم.وفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن شرطة إقليم ننجرهار أكدت أن ثمانية أشخاص أصيبوا في هذا الانفجار.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/انفجار-يهز-إقليم-ننغرهار-في-أفغانستان-1062250370.html
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أخبار أفغانستان اليوم

انفجار داخل مدرسة في أفغانستان يسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص

09:26 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarجرحى انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
جرحى انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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أسفر انفجار في إحدى المدارس بمقاطعة ننجرهار في أفغانستان، عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص.
كابول - سبوتنيك. ووفقا لما أكده مصدر من السكان المحليين في المقاطعة لوكالة "سبوتنيك"، فقد وقع انفجار في مدرسة تعليمية إسلامية من الدرجة الثانية، في مقاطعة ننجرهار الأفغانية.
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وأكد المصدر وقوع ما لا يقل عن 10 إصابات أشخاص، إلى الآن، لكنه لم يحدد هوياتهم.

وقال: "الانفجار وقع ليلاً في منطقة رودات وسببه عبوة ناسفة، ولا يزال أحد المصابين في حالة حرجة".

وفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن شرطة إقليم ننجرهار أكدت أن ثمانية أشخاص أصيبوا في هذا الانفجار.
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