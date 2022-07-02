https://arabic.sputniknews.com/20220702/بعد-أزمة-مطار-الملك-خالد-في-السعودية-مطالبات-بمحاسبة-المسؤولين-وتعويض-المسافرين-1064550886.html
بعد أزمة مطار الملك خالد في السعودية... مطالبات بمحاسبة المسؤولين وتعويض المسافرين
بعد أزمة مطار الملك خالد في السعودية... مطالبات بمحاسبة المسؤولين وتعويض المسافرين
طالب ركاب تأثروا من أزمة التكدس في مطار "الملك خالد الدولي" السعودي، أمس الجمعة، بتعويضات عن التأخيرات التي حدثت في الرحلات، وكان لها انعكاس سيء عليهم. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T17:22+0000
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وأمس، تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا تكشف عن تكدس الركاب في مطار الملك خالد، مؤكدين أن الرحلات تأخرت عن موعدها لعدة ساعات بسبب هذا التكدس، وتسبب في حالة من الغضب بين المسافرين.ومن جانبه أعلن مطار الملك خالد، مساء أمس، انتهاء الأزمة التي شهدتها بعض صالات المطار، وقال في بيان له: "ضيوفنا الكرام المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود لفت عنايتكم بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) تزامنًا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة".وبالرغم من إعلان مطار الملك خالد عن سبب الأزمة، طالب عدد من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل وتأخرت رحلاتهم لساعات وتكدسوا في المطار، بالتعويض عما تعرضوا له.ونقل موقع "المواطن" السعودي عن عدد من المسافرين مطالبتهم بالتعويض، ونقل الموقع عن مسافرة، قولها: "بدال ما تنزلون تغريدة تتفاخرون فيها بعدد المسافرين و إنكم "خدمتوهم" خلوكم قد المسؤولية واعتذروا عالفوضى اللي صايرة واتخذو الإجراءات اللازمة لعدم تكرار سوء التنظيم والفوضى والتكدس اللي صار".بينما طالب مسافر آخر بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة التي حدثت في مطار الملك خالد، وقال للموقع: "فضيحه اللي صار ويجب محاسبة المسؤول والمتسبب في التأخير والفوضى الكلام والاعتذار ما يوكل عيش".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مطار الملك خالد الدولي
بعد أزمة مطار الملك خالد في السعودية... مطالبات بمحاسبة المسؤولين وتعويض المسافرين
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طالب ركاب تأثروا من أزمة التكدس في مطار "الملك خالد الدولي" السعودي، أمس الجمعة، بتعويضات عن التأخيرات التي حدثت في الرحلات، وكان لها انعكاس سيء عليهم.
وأمس، تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا تكشف عن تكدس الركاب في مطار الملك خالد، مؤكدين أن الرحلات تأخرت عن موعدها لعدة ساعات بسبب هذا التكدس، وتسبب في حالة من الغضب بين المسافرين.
ومن جانبه أعلن مطار الملك خالد، مساء أمس، انتهاء الأزمة التي شهدتها بعض صالات المطار، وقال في بيان له: "ضيوفنا الكرام المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود لفت عنايتكم بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) تزامنًا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة".
وبالرغم من إعلان مطار الملك خالد عن سبب الأزمة، طالب عدد من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل وتأخرت رحلاتهم لساعات وتكدسوا في المطار، بالتعويض عما تعرضوا له.
ونقل موقع "المواطن
" السعودي عن عدد من المسافرين مطالبتهم بالتعويض، ونقل الموقع عن مسافرة، قولها: "بدال ما تنزلون تغريدة تتفاخرون فيها بعدد المسافرين و إنكم "خدمتوهم" خلوكم قد المسؤولية واعتذروا عالفوضى اللي صايرة واتخذو الإجراءات اللازمة لعدم تكرار سوء التنظيم والفوضى والتكدس اللي صار".
بينما طالب مسافر آخر بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة التي حدثت في مطار الملك خالد، وقال للموقع: "فضيحه اللي صار ويجب محاسبة المسؤول والمتسبب في التأخير والفوضى الكلام والاعتذار ما يوكل عيش".