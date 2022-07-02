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https://arabic.sputniknews.com/20220702/بعد-تدريبها-على-مهاجمة-حاملة-طائرات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-1064558957.html
بعد تدريبها على مهاجمة حاملة طائرات... معلومات عن القوات الجوية الصينية
بعد تدريبها على مهاجمة حاملة طائرات... معلومات عن القوات الجوية الصينية
أشارت تقارير إخبارية إلى أن القوات الجوية الصينية نفذت قبل أيام محاكاة لهجوم واسع نفذته عشرات الطائرات الحربية لاستهداف حاملة طائرات. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T20:47+0000
2022-07-02T20:47+0000
رصد عسكري
الصين
أخبار تايوان
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وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، كما تصنف قواتها الجوية في المرتبة الثالثة عالميا لعام 2022، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى وروسيا التي تحتل المرتبة الثانية.ويصل عدد طائرات القوات الجوية الصينية إلى 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية.ويصل عدد الطائرات الهجومية في القوات الجوية الصينية إلى 371 طائرة، بينما يصل عدد طائرات النقل العسكري إلى 286 طائرة.وتمتلك الصين 399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو.ويصل عدد مروحيات القوات الجوية الصينية إلى 912 مروحية، بينها 281 مروحية هجومية.ووفقا لإحصاءات الموقع، فإن الصين تمتلك ثاني أضخم قوة مقاتلات حربية في العالم وتتجاوز نسبتها 33 في المئة من حجم القوات الجوية الصينية.يذكر أن مجلة "ميليتري ووتش ماغازين" ذكرت في تقرير لها أن القوات الجوية الصينية نفذت محاكاة الهجوم على حاملة طائرات باستخدام عشرات الطائرات الحربية بهدف لردع أي قوات معادية من الاقتراب من منطقة مضيق تايوان خاصة مع تزايد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مجلة-29-مقاتلة-صينية-تنفذ-محاكاة-لهجوم-كبير-على-حاملة-طائرات-معادية-فيديو-----1064542801.html
https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقارنة-عسكرية-بين-أمريكا-والصين-في-2022-1063478358.html
https://arabic.sputniknews.com/20210915/بعد-رصد-غواصة-صينية-قرب-المياه-اليابانية-مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والياباني-1050158944.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار تايوان

بعد تدريبها على مهاجمة حاملة طائرات... معلومات عن القوات الجوية الصينية

20:47 GMT 02.07.2022
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في مصر
مقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أشارت تقارير إخبارية إلى أن القوات الجوية الصينية نفذت قبل أيام محاكاة لهجوم واسع نفذته عشرات الطائرات الحربية لاستهداف حاملة طائرات.
وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، كما تصنف قواتها الجوية في المرتبة الثالثة عالميا لعام 2022، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى وروسيا التي تحتل المرتبة الثانية.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
مجلة: 29 مقاتلة صينية تنفذ "محاكاة لهجوم كبير" على حاملة طائرات "معادية"... فيديو
14:33 GMT
ويصل عدد طائرات القوات الجوية الصينية إلى 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
ويصل عدد الطائرات الهجومية في القوات الجوية الصينية إلى 371 طائرة، بينما يصل عدد طائرات النقل العسكري إلى 286 طائرة.
وتمتلك الصين 399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
مقارنة عسكرية بين أمريكا والصين في 2022
12 يونيو, 12:28 GMT
ويصل عدد مروحيات القوات الجوية الصينية إلى 912 مروحية، بينها 281 مروحية هجومية.
ووفقا لإحصاءات الموقع، فإن الصين تمتلك ثاني أضخم قوة مقاتلات حربية في العالم وتتجاوز نسبتها 33 في المئة من حجم القوات الجوية الصينية.
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2021
بعد رصد غواصة صينية قرب المياه اليابانية... مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني
15 سبتمبر 2021, 13:07 GMT
يذكر أن مجلة "ميليتري ووتش ماغازين" ذكرت في تقرير لها أن القوات الجوية الصينية نفذت محاكاة الهجوم على حاملة طائرات باستخدام عشرات الطائرات الحربية بهدف لردع أي قوات معادية من الاقتراب من منطقة مضيق تايوان خاصة مع تزايد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
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