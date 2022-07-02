https://arabic.sputniknews.com/20220702/بيسكوف-يرد-على-سؤال-حول-إمكانية-اندلاع-حرب-شاملة-الكل-ضد-الكل-1064534248.html
بيسكوف يرد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب شاملة "الكل ضد الكل"
بيسكوف يرد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب شاملة "الكل ضد الكل"
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، ردا على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب "الكل ضد الكل" (حرب شاملة)، إن الجانب الروسي يأمل أن تظل الدول... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T12:50+0000
2022-07-02T12:50+0000
2022-07-02T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال برنامج بث على قناة "روسيا 1"، حيث قال ردا على سؤال المقدم: "هنا تنجذب نحو نهاية العالم. دعنا نتحدث عن شيء أكثر إيجابية. دعونا نأمل أنه، وبعد كل شيء، لا يزال يوجد على الأقل ولو جزئيا، نوع من الإرادة السياسية ونوع من العقل السياسي، لدى الغرب الجماعي".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكرملين-يكشف-حقيقة-الرسالة-التي-بعثها-زيلينسكي-إلى-الرئيس-بوتين-1064495818.html
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روسيا, العالم
بيسكوف يرد على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب شاملة "الكل ضد الكل"
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، ردا على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب "الكل ضد الكل" (حرب شاملة)، إن الجانب الروسي يأمل أن تظل الدول الغربية "جزئيا على الأقل" تمتلك الإرادة السياسية والعقلانية.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال برنامج بث على قناة "روسيا 1"، حيث قال ردا على سؤال المقدم: "هنا تنجذب نحو نهاية العالم. دعنا نتحدث عن شيء أكثر إيجابية. دعونا نأمل أنه، وبعد كل شيء، لا يزال يوجد على الأقل ولو جزئيا، نوع من الإرادة السياسية ونوع من العقل السياسي، لدى الغرب الجماعي".
وأشار بيسكوف إلى أنه في روسيا يتم الاحتفاظ بمبدأ العقلانية السياسية بشكل تام، مشددا على أن ذلك أمرا مؤكدا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية
التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.