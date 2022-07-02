بينها دولة خليجية... أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
يتجاوز ما تنفقه دول العالم على تسليح جيوشها ألفي مليار دولار، بينها نحو 1200 مليار دولار إجمالي ما تنفقه 3 دول كبرى فقط، في حين تصنف إحدى الدول الخليجية في المرتبة رقم 9 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم بينها المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة رقم 9 عالميا.
28 يونيو, 16:16 GMT
وفيما يلي ترتيب كل دولة وحجم ما تنفقه على جيوشها وفقا لإحصائيات 2021:
الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الأولى بميزانية دفاع تصل إلى 770 مليار دولار.
الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا وتصل ميزانية دفاعها إلى 230 مليار دولار.
روسيا: تحتل المرتبة الثالثة عالميا عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 154 مليار دولار.
المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الرابعة عالميا بميزانية دفاع تصل لـ 68 مليار دولار.
ألمانيا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 50.3 مليار دولار.
الهند: تحتل المرتبة السادسة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 49.6 مليار دولار.
اليابان: تحتل المرتبة السابعة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى نحو 47.4 مليار دولار.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة الثامنة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى نحو 46.3 مليار دولار.
السعودية: تحتل المرتبة التاسعة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 46 مليار دولار.
يذكر أن ميزانية دفاع كل دولة تشمل ما تنفقه الدولة على جيوشها بما في ذلك التسليح والخدمات وتمويل العنصر البشري، ويتم احتسابها وفقا للمعلومات الرسمية المتاحة أو وفقا لتقديرات عندما لا تتوافر معلومات رسمية.
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© Sputnik . M.HASSAN