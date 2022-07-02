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بينها دولة خليجية... أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم
بينها دولة خليجية... أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم
يتجاوز ما تنفقه دول العالم على تسليح جيوشها ألفي مليار دولار، بينها نحو 1200 مليار دولار إجمالي ما تنفقه 3 دول كبرى فقط، في حين تصنف إحدى الدول الخليجية في... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T15:05+0000
2022-07-02T15:05+0000
رصد عسكري
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وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم بينها المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة رقم 9 عالميا.يذكر أن ميزانية دفاع كل دولة تشمل ما تنفقه الدولة على جيوشها بما في ذلك التسليح والخدمات وتمويل العنصر البشري، ويتم احتسابها وفقا للمعلومات الرسمية المتاحة أو وفقا لتقديرات عندما لا تتوافر معلومات رسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/6-جيوش-خليجية-تمتلك-ألفي-طائرة-و18-ألف-مدرعة-1064374336.html
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رصد عسكري

بينها دولة خليجية... أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم

15:05 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
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يتجاوز ما تنفقه دول العالم على تسليح جيوشها ألفي مليار دولار، بينها نحو 1200 مليار دولار إجمالي ما تنفقه 3 دول كبرى فقط، في حين تصنف إحدى الدول الخليجية في المرتبة رقم 9 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم بينها المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة رقم 9 عالميا.
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وفيما يلي ترتيب كل دولة وحجم ما تنفقه على جيوشها وفقا لإحصائيات 2021:
الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الأولى بميزانية دفاع تصل إلى 770 مليار دولار.
الصين: تحتل المرتبة الثانية عالميا وتصل ميزانية دفاعها إلى 230 مليار دولار.
روسيا: تحتل المرتبة الثالثة عالميا عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 154 مليار دولار.
المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الرابعة عالميا بميزانية دفاع تصل لـ 68 مليار دولار.
ألمانيا: تحتل المرتبة الخامسة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 50.3 مليار دولار.
الهند: تحتل المرتبة السادسة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 49.6 مليار دولار.
اليابان: تحتل المرتبة السابعة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى نحو 47.4 مليار دولار.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة الثامنة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى نحو 46.3 مليار دولار.
السعودية: تحتل المرتبة التاسعة عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 46 مليار دولار.
يذكر أن ميزانية دفاع كل دولة تشمل ما تنفقه الدولة على جيوشها بما في ذلك التسليح والخدمات وتمويل العنصر البشري، ويتم احتسابها وفقا للمعلومات الرسمية المتاحة أو وفقا لتقديرات عندما لا تتوافر معلومات رسمية.
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