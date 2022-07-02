تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:42 GMT 02.07.2022
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل دبابات "تي-80 بي في" وناقلة الجنود المدرعة "بي تي آر-82 أ"، أثناء تدمير نقاط إطلاق النار والمواقع المحصنة الأوكرانية خلال عملية خاصة.
06:26 GMT 02.07.2022
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 43 خلال النهار
قصفت القوات الأوكرانية 43 مرة أراضي جمهورية دونيتسك خلال النهار، وأطلقت 327 قذيفة، مما أدى إلى قتل شخصين، وأصابة 20 آخرين، حسبما أفاد مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.
وجاء في البيان: "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 43 حادثة لإطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، كما تم إطلاق 327 قذيفة من الذخيرة المختلفة خلال اليوم الماضي، تم تلقي معلومات حول وفاة اثنين من المدنيين في ياسينوفاتايا. بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين في منطقتي كويبيشيف وبيتروفسكي في دونيتسك وياسينوفاتايا، بما في ذلك 12 من إقليم يفجينوفكا المحررة.
يشار إلى أن 19 مبنى سكني تضرر في منطقتي كيروفسكي وكويبيشيف في دونيتسك وماكييفكا، بالإضافة إلى أربعة مباني من البنية التحتية المدنية.
06:13 GMT 02.07.2022
طائرة "سو-25" روسية تدمر مواقع ميدانية أوكرانية محصنة
كما تم إطلاق الصواريخ من ارتفاعات منخفضة، ومباشرة بعد الضربة، قامت الطائرة الهجومية بمناورة حادة وغادرت إلى القةاعد الروسية، حيث يقوم أخصائيو الطاقم الهندسي بفحص الطائرة وإعدادها لرحلة قتالية ثانية.