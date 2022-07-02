تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 43 خلال النهار

قصفت القوات الأوكرانية 43 مرة أراضي جمهورية دونيتسك خلال النهار، وأطلقت 327 قذيفة، مما أدى إلى قتل شخصين، وأصابة 20 آخرين، حسبما أفاد مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 43 حادثة لإطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، كما تم إطلاق 327 قذيفة من الذخيرة المختلفة خلال اليوم الماضي، تم تلقي معلومات حول وفاة اثنين من المدنيين في ياسينوفاتايا. بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين في منطقتي كويبيشيف وبيتروفسكي في دونيتسك وياسينوفاتايا، بما في ذلك 12 من إقليم يفجينوفكا المحررة.

يشار إلى أن 19 مبنى سكني تضرر في منطقتي كيروفسكي وكويبيشيف في دونيتسك وماكييفكا، بالإضافة إلى أربعة مباني من البنية التحتية المدنية.