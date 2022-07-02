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تونس تعلن موعد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
تونس تعلن موعد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم السبت، موعد انطلاق مفاوضات بلادها مع صندوق النقد الدولي. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T13:49+0000
2022-07-02T13:49+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بودن، قولها إنه من المقرر انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، يوم الاثنين المقبل، حسبما صرحت رئيسة الحكومة خلال ندوة الولاة المنعقدة اليوم.وأوضحت بودن أن وفدا عن الصندوق سيزور تونس، يوم الاثنين المقبل، لبدء مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.وأعربت بودن عن تفاؤلها باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرة إياه مؤشرا على جدية الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي، ما يزيد من إصرارها على العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.وفي وقت سابق، صرح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.ووفقا لبيان نشرته الوزارة في صفحتها على "فيسبوك"، أوضح الجرندي "حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي كنف احترام السيادة الوطنية والتقيد بلياقة الخطاب"، وذلك خلال اسقبال الجرندي لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو.وجدّد وزير الخارجية التونسي تمسّك بلاده الثابت بالمسار الديمقراطي باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه، مؤكدا أن المسار الإصلاحي "اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم من خلال تفعبل مبدأ علويّة القانون".
أخبار تونس اليوم
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس تعلن موعد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

13:49 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINرئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن
رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم السبت، موعد انطلاق مفاوضات بلادها مع صندوق النقد الدولي.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بودن، قولها إنه من المقرر انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، يوم الاثنين المقبل، حسبما صرحت رئيسة الحكومة خلال ندوة الولاة المنعقدة اليوم.
وأوضحت بودن أن وفدا عن الصندوق سيزور تونس، يوم الاثنين المقبل، لبدء مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.
وأعربت بودن عن تفاؤلها باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرة إياه مؤشرا على جدية الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي، ما يزيد من إصرارها على العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي وقت سابق، صرح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة في صفحتها على "فيسبوك"، أوضح الجرندي "حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي كنف احترام السيادة الوطنية والتقيد بلياقة الخطاب"، وذلك خلال اسقبال الجرندي لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو.
وجدّد وزير الخارجية التونسي تمسّك بلاده الثابت بالمسار الديمقراطي باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه، مؤكدا أن المسار الإصلاحي "اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم من خلال تفعبل مبدأ علويّة القانون".
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