https://arabic.sputniknews.com/20220702/جحافل-الصراصير-تغزو-طريق-سيارات-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1064524339.html
جحافل الصراصير تغزو طريق سيارات في الولايات المتحدة... فيديو
جحافل الصراصير تغزو طريق سيارات في الولايات المتحدة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في 25 يونيو/ حزيران الماضي في ولاية كولورادو الأمريكية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:10+0000
2022-07-02T07:10+0000
2022-07-02T07:10+0000
نادي الفيديو
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ويوثق المقطع غزو صراصير المورمون لطريق سيارات في شمال غرب كولورادو، وهو حدث سنوي، حيث تغزو أعداد كبيرة من تلك الصراصير الطرق لدرجة أن نسبة كبيرة منها تتعرض للدهس.ويظهر الطريق مكتسيا بالصراصير سوداء اللون، حيث بقي معظمها دون حركة بعد دهسه، فيما لا يزال بعضها حيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
جحافل الصراصير تغزو طريق سيارات في الولايات المتحدة... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في 25 يونيو/ حزيران الماضي في ولاية كولورادو الأمريكية.
ويوثق المقطع غزو صراصير المورمون لطريق سيارات في شمال غرب كولورادو، وهو حدث سنوي، حيث تغزو أعداد كبيرة من تلك الصراصير الطرق لدرجة أن نسبة كبيرة منها تتعرض للدهس.
ويظهر الطريق مكتسيا بالصراصير سوداء اللون، حيث بقي معظمها دون حركة بعد دهسه، فيما لا يزال بعضها حيا.