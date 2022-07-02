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https://arabic.sputniknews.com/20220702/جحافل-الصراصير-تغزو-طريق-سيارات-في-الولايات-المتحدة-فيديو-1064524339.html
جحافل الصراصير تغزو طريق سيارات في الولايات المتحدة... فيديو
جحافل الصراصير تغزو طريق سيارات في الولايات المتحدة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في 25 يونيو/ حزيران الماضي في ولاية كولورادو الأمريكية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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ويوثق المقطع غزو صراصير المورمون لطريق سيارات في شمال غرب كولورادو، وهو حدث سنوي، حيث تغزو أعداد كبيرة من تلك الصراصير الطرق لدرجة أن نسبة كبيرة منها تتعرض للدهس.ويظهر الطريق مكتسيا بالصراصير سوداء اللون، حيث بقي معظمها دون حركة بعد دهسه، فيما لا يزال بعضها حيا.
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جحافل الصراصير تغزو طريق سيارات في الولايات المتحدة... فيديو

07:10 GMT 02.07.2022
CC0 / / صرصور
صرصور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
CC0 / /
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في 25 يونيو/ حزيران الماضي في ولاية كولورادو الأمريكية.
ويوثق المقطع غزو صراصير المورمون لطريق سيارات في شمال غرب كولورادو، وهو حدث سنوي، حيث تغزو أعداد كبيرة من تلك الصراصير الطرق لدرجة أن نسبة كبيرة منها تتعرض للدهس.
ويظهر الطريق مكتسيا بالصراصير سوداء اللون، حيث بقي معظمها دون حركة بعد دهسه، فيما لا يزال بعضها حيا.
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