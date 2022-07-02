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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220702/جمهورية-لوغانسك-جيوب-المقاومة-من-القوميين-الأوكرانيين-في-ليسيتشانسك-ليس-لها-أهمية-عمليا-1064543232.html
جمهورية لوغانسك: جيوب المقاومة من القوميين الأوكرانيين في ليسيتشانسك ليس لها أهمية عمليا
جمهورية لوغانسك: جيوب المقاومة من القوميين الأوكرانيين في ليسيتشانسك ليس لها أهمية عمليا
أعلن الناطق باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو، اليوم السبت، أن هناك جيوبا قليلة من المقاومة المحلية من القوميين الأوكرانيين بمدينة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T14:36+0000
2022-07-02T14:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروتشكو، في تصريحات اليوم، "في ليسيتشانسك، لا تزال هناك جيوب مقاومة محلية، عندما يحاول القوميون الأوكرانيون رد إطلاق النار أو السيطرة على مناطق معينة من المنطقة، لكن هذه المقاومة ليست ذات أهمية عمليا، لأن هذه الوحدات فقدت قدرتها القتالية وفقدت السيطرة تماما".وفي سياق متصل، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم السبت، إن ليسيتشانسك آخر مدينة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك، محاصرة بالكامل بالقوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكد قديروف، عبر "تلغرام": "ليسيتشانسك محاطة تمامًا بالقوات المشتركة وتم إغلاق جميع المداخل والمخارج من المدينة، وسيبدأ هجوم واسع النطاق على المدينة قريبًا".وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الماضي، تحرير97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/الدفاع-الروسية-3-كتائب-أوكرانية-فقدت-نصف-أفرادها-خلال-يوم-قرب-ليسيتشانسك-في-جمهورية-لوغانسك-1064540894.html
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية

جمهورية لوغانسك: جيوب المقاومة من القوميين الأوكرانيين في ليسيتشانسك ليس لها أهمية عمليا

14:36 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن الناطق باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو، اليوم السبت، أن هناك جيوبا قليلة من المقاومة المحلية من القوميين الأوكرانيين بمدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك لكنها ليس لها أي أهمية عمليا.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروتشكو، في تصريحات اليوم، "في ليسيتشانسك، لا تزال هناك جيوب مقاومة محلية، عندما يحاول القوميون الأوكرانيون رد إطلاق النار أو السيطرة على مناطق معينة من المنطقة، لكن هذه المقاومة ليست ذات أهمية عمليا، لأن هذه الوحدات فقدت قدرتها القتالية وفقدت السيطرة تماما".

وفي سياق متصل، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم السبت، إن ليسيتشانسك آخر مدينة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك، محاصرة بالكامل بالقوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأكد قديروف، عبر "تلغرام": "ليسيتشانسك محاطة تمامًا بالقوات المشتركة وتم إغلاق جميع المداخل والمخارج من المدينة، وسيبدأ هجوم واسع النطاق على المدينة قريبًا".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: 3 كتائب أوكرانية تفقد نصف أفرادها خلال يوم قرب ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك
13:34 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الماضي، تحرير97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:50 GMT
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