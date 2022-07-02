https://arabic.sputniknews.com/20220702/جمهورية-لوغانسك-جيوب-المقاومة-من-القوميين-الأوكرانيين-في-ليسيتشانسك-ليس-لها-أهمية-عمليا-1064543232.html

جمهورية لوغانسك: جيوب المقاومة من القوميين الأوكرانيين في ليسيتشانسك ليس لها أهمية عمليا

جمهورية لوغانسك: جيوب المقاومة من القوميين الأوكرانيين في ليسيتشانسك ليس لها أهمية عمليا

أعلن الناطق باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو، اليوم السبت، أن هناك جيوبا قليلة من المقاومة المحلية من القوميين الأوكرانيين بمدينة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T14:36+0000

2022-07-02T14:36+0000

2022-07-02T14:36+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

جمهورية لوغانسك الشعبية

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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروتشكو، في تصريحات اليوم، "في ليسيتشانسك، لا تزال هناك جيوب مقاومة محلية، عندما يحاول القوميون الأوكرانيون رد إطلاق النار أو السيطرة على مناطق معينة من المنطقة، لكن هذه المقاومة ليست ذات أهمية عمليا، لأن هذه الوحدات فقدت قدرتها القتالية وفقدت السيطرة تماما".وفي سياق متصل، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم السبت، إن ليسيتشانسك آخر مدينة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك، محاصرة بالكامل بالقوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكد قديروف، عبر "تلغرام": "ليسيتشانسك محاطة تمامًا بالقوات المشتركة وتم إغلاق جميع المداخل والمخارج من المدينة، وسيبدأ هجوم واسع النطاق على المدينة قريبًا".وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الماضي، تحرير97% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/الدفاع-الروسية-3-كتائب-أوكرانية-فقدت-نصف-أفرادها-خلال-يوم-قرب-ليسيتشانسك-في-جمهورية-لوغانسك-1064540894.html

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