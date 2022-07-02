https://arabic.sputniknews.com/20220702/جنرال-بالحرس-الثوري-الإيراني-ينفي-ما-نقلته-نيويورك-تايمز-بشأن-اعتقاله-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1064528568.html

جنرال بالحرس الثوري الإيراني ينفي ما نقلته "نيويورك تايمز" بشأن اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

جنرال بالحرس الثوري الإيراني ينفي ما نقلته "نيويورك تايمز" بشأن اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

نفى الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، علي نصيري، خبر اعتقاله بتهمة التجسس لفائدة إسرائيل، واصفا الخبر الذي أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالشائعة. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T09:28+0000

2022-07-02T09:28+0000

2022-07-02T09:28+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وقال نصيري، في مقابلة صحفية تقلتها وسائل إعلام إيرانية، إنه "لا يزال على رأس عمله في الحرس الثوري منذ 30 عاما"، مضيفا أن "أعداء إيران يسعون للتعتيم على هزائمهم عبر نشر شائعات مناهضة للحرس وقياداته".وذكر الجنرال الإيراني، أن "إسرائيل كيان مصطنع وزواله أمر محتم".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن "السلطات في طهران اعتقلت العميد علي ناصري، سرا، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".ووفقا للصحيفة، جاء توقيف ناصري بعد شهرين من اعتقال "عشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع للاشتباه في تسريب معلومات عسكرية سرية"، بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ، إلى إسرائيل.وخلال العام الماضي، كثفت إسرائيل نطاق وتواتر هجماتها داخل إيران، بما في ذلك المواقع النووية والعسكرية التي كان جهاز استخبارات الحرس الثوري مسؤولا عن حمايتها.في الشهر الماضي، أقالت طهران رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، وذلك بعد سلسلة من والحوادث المريبة التي طالت ضباطا في الحرس الثوري، أو عاملين في المجال النووي.تأتي هذه الإقالة بعد سلسلة من عمليات الاغتيال طالت مسؤولين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، ويعتقد البعض أن الإقالة ناجمة عن فشل الحرس في مواجهة هذه الاغتيالات المنسوبة إلى إسرائيل.وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين لـ"نيويورك تايمز" إن جزءا من استراتيجية تل أبيب، ينطوي على كشف إخفاقات الحرس الثوري في حربه السرية مع إسرائيل على أمل أن تؤدي إلى صراع بين القادة السياسيين ومؤسسة الدفاع والاستخبارات في إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/صحيفة-إيران-تعتقل-قائدا-كبيرا-في-الحرس-الثوري-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1064420180.html

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