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حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة
حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة
شب حريق ضحم داخل مصنع مواد كيمياوية في منطقة السلام شرقي القاهرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء في محاولة لإخماده. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب موقع اليوم السابع تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.وأشارت إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.ولم تشر وسائل الإعلام المصرية حتى الآن إلى وقوع إصابات بشرية جرء الحريق.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

21:55 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / Mohamed Ahmedحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / Mohamed Ahmed
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شب حريق ضحم داخل مصنع مواد كيمياوية في منطقة السلام شرقي القاهرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء في محاولة لإخماده.
وبحسب موقع اليوم السابع تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.
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وأشارت إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.
ولم تشر وسائل الإعلام المصرية حتى الآن إلى وقوع إصابات بشرية جرء الحريق.
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