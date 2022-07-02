https://arabic.sputniknews.com/20220702/حريق-ضخم-في-مصنع-مواد-كيمياوية-شرقي-القاهرة-1064560220.html
حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة
حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة
شب حريق ضحم داخل مصنع مواد كيمياوية في منطقة السلام شرقي القاهرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء في محاولة لإخماده. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب موقع اليوم السابع تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.وأشارت إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.ولم تشر وسائل الإعلام المصرية حتى الآن إلى وقوع إصابات بشرية جرء الحريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/حريق-هائل-يلتهم-5-منازل-ومخزنا-في-وسط-القاهرة-فيديو-1060739854.html
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حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة
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شب حريق ضحم داخل مصنع مواد كيمياوية في منطقة السلام شرقي القاهرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء في محاولة لإخماده.
وبحسب موقع اليوم السابع
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.
ولم تشر وسائل الإعلام المصرية حتى الآن إلى وقوع إصابات بشرية جرء الحريق.