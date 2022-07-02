https://arabic.sputniknews.com/20220702/حزب-الله-يعلن-مسؤوليته-عن-إطلاق-3-مسيرات-نحو-حقل-كاريش-ويكشف-عن-نجاح-مهمتها-1064555322.html

"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات نحو حقل "كاريش" ويكشف عن نجاح مهمتها

"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات نحو حقل "كاريش" ويكشف عن نجاح مهمتها

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم السبت، عبر بيان صادر عنه، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل كاريش. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T19:43+0000

2022-07-02T19:43+0000

2022-07-02T19:43+0000

العالم العربي

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وقال "حزب الله" في البيان إنه "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".وأكد "حزب الله" أن "‏المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز ‏الجبار".وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار أدرعي إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "أنظمة الرصد والإنذار الإسرائيلية تصرفت بحسب المطلوب تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو".

https://arabic.sputniknews.com/20220702/إسرائيل-تعترض-3-طائرات-مسيرة-لـحزب-الله-كانت-في-طريقها-لمنصة-الغاز-كاريش-وغانتس-يتوعد-1064551313.html

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