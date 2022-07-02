https://arabic.sputniknews.com/20220702/خبير-أمن-أوروبا-لن-يتحقق-دون-الدور-الروسي-1064540576.html
خبير: أمن أوروبا لن يتحقق دون الدور الروسي
خبير: أمن أوروبا لن يتحقق دون الدور الروسي
قال الخبير بالشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إن ما يجري على الساحة الأوكرانية هو أشبه بحرب الوكالة أو الطريقة التي كانت متبعة منذ زمن الحرب الباردة بقيادة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T13:18+0000
2022-07-02T13:18+0000
2022-07-02T13:18+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف جاسم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذه الأزمة إذا أخذت منحى زمنيا أبعد من الذي نراه اليوم".وتابع: "بالتأكيد ستظهر مفردات أخرى، وبالنظر للتهديدات بين واشنطن من جهة وبكين من جهةٍ أخرى، سيجعل الكثير من الدول التي تأخذ موقف محايد ستكون غير قادرة على الاستمرار في هذا الوضع وستحدد موقع لها إما بجانب موسكو أو إلى جانب واشنطن".وأوضح "ستظهر قوى أخرى وستتشكل تحالفات جديدة".واعتبر أنه "من الصعب تحقيق الأمن الأوروبي دون الدور الروسي نظراً لأهميتها الاستراتيجية والجغرافية الأوروبية".وأكد أن تسليم واشنطن صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، سيكون له تأثير سواء بإطالة أمد هذه الأزمة من ناحية أو بجعلها تتوسع، حيث إن هذه الأسلحة يمكنها استهداف أهداف داخل الأراضي الروسية وهذا بالتأكيد سيكون له رد روسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/-سي-إن-إن-أمريكا-تستعد-لتسليم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-بعيدة-المدى-1062795701.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
خبير: أمن أوروبا لن يتحقق دون الدور الروسي
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قال الخبير بالشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إن ما يجري على الساحة الأوكرانية هو أشبه بحرب الوكالة أو الطريقة التي كانت متبعة منذ زمن الحرب الباردة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الأمن في أوروبا لن يتحقق دون الدور الروسي.
وأضاف جاسم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "هذه الأزمة إذا أخذت منحى زمنيا أبعد من الذي نراه اليوم".
وتابع: "بالتأكيد ستظهر مفردات أخرى، وبالنظر للتهديدات بين واشنطن من جهة وبكين من جهةٍ أخرى، سيجعل الكثير من الدول التي تأخذ موقف محايد ستكون غير قادرة على الاستمرار في هذا الوضع وستحدد موقع لها إما بجانب موسكو أو إلى جانب واشنطن".
وأوضح "ستظهر قوى أخرى وستتشكل تحالفات جديدة".
واعتبر أنه "من الصعب تحقيق الأمن الأوروبي دون الدور الروسي نظراً لأهميتها الاستراتيجية والجغرافية الأوروبية".
وأكد أن تسليم واشنطن صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، سيكون له تأثير سواء بإطالة أمد هذه الأزمة من ناحية أو بجعلها تتوسع، حيث إن هذه الأسلحة يمكنها استهداف أهداف داخل الأراضي الروسية وهذا بالتأكيد سيكون له رد روسي.