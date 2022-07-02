https://arabic.sputniknews.com/20220702/خبير-عسكري-إسرائيل-تواصل-اعتداءاتها-على-سوريا-لإثبات-الوجود-ودعم-الإرهابيين--1064533685.html
خبير عسكري: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا لإثبات الوجود ودعم الإرهابيين
خبير عسكري: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا لإثبات الوجود ودعم الإرهابيين
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن الجيش الإسرائيلي "نفذ صباح اليوم السبت، عدوانا جويا بعدة صواريخ، مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس،... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T11:47+0000
2022-07-02T11:47+0000
2022-07-02T11:47+0000
راديو
حول العالم
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خبير عسكري: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا لإثبات الوجود ودعم الإرهابيين
خبير عسكري: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا لإثبات الوجود ودعم الإرهابيين
يقول الخبير العسكري السوري الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير عسكري: إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا لإثبات الوجود ودعم الإرهابيين
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن الجيش الإسرائيلي "نفذ صباح اليوم السبت، عدوانا جويا بعدة صواريخ، مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس، وأدى إلى عدة أصابات بين المدنيين".
يقول الخبير العسكري السوري الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"إن المنطقة التي استهدفت تسمى سهول عكار، وهي شمال مدينة طرابلس وجنوب مدينة طرطوس، والمنطقة المستهدفة هي منشآت مدنية ولا توجد فيها أي مراكز عسكرية، ولوحظ أنه لم يتم استخدام منظومات الدفاع الجوي على الإطلاق، أو يتم تشغيل رادارات، وربما كان الهدف من هذه الغارة توجيه رسالة لروسيا أو ربما لجس نبض ردة فعل منظومات الدفاع الجوي وتحديد مكانها والتقاط إشارتها لقصفها فيما بعد".
بدوره يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:
"أعتقد أن هذا العدوان الإسرائيلي، هو حلقة من سلسلة تنفذها إسرائيل ضد سوريا، تقوم على عنصرين أساسيين، أولا، إثبات الوجود في الميدان السوري، وإشعار الآخرين بأنها لن تغادر هذا الميدان، وأنها حاضرة بفعالية فيه، والأمر الثاني هو التأثير المادي والمعنوي لصالح الإرهابيين ليستمروا في إرهابهم وأنهم ما زالوا يلعبون دورا فاعلا في الميدان السوري".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..