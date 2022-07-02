https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-أوزبكستان-سيتم-تقديم-مشروع-القانون-الدستوري-للاستفتاء-بعد-الانتهاء-من-المناقشة-1064549885.html

رئيس أوزبكستان: سيتم تقديم مشروع القانون الدستوري للاستفتاء بعد الانتهاء من المناقشة

رئيس أوزبكستان: سيتم تقديم مشروع القانون الدستوري للاستفتاء بعد الانتهاء من المناقشة

قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، الذي وصل إلى عاصمة جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، مدينة نوكوس، اليوم السبت، إن مشروع قانون التعديلات على... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T17:01+0000

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وقال ميرزيوئيف، متحدثًا إلى نواب البرلمان "أريد أن أؤكد بشكل منفصل أن مشروع القانون الدستوري (المعدل - المحرر) ستتم مناقشته على مستوى الدولة، وبعد ذلك وبناء على الآراء والأفكار التي يعبر عنها المواطنون، سيتم رفعه إلى المجلس التشريعي لتحسينه".وأوضح الرئيس أنه بعد ذلك سيُعرض المشروع على استفتاء للجمهورية "وسيعبر مواطنونا عن موقفهم من هذه القضية من خلال التصويت الحر"، مضيفًا: "بعد ذلك فقط ستدخل التغييرات والإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان حيز التنفيذ".وأضاف ميرزيوئيف: "ما دام الأمر يتطلب تحقيق الكمال في دستورنا، فإن هذه العملية ستستمر وسنعمل في هذا الاتجاه فقط بالتشاور مع شعبنا".وكانت السلطات في أوزبكستان قد أكدت اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، اليوم السبت، إن منظمي الاحتجاجات الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدوّن محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/أوزبكستان-تعلن-اعتقال-محتجين-قالت-إنهم-حاولوا-الاستيلاء-على-السلطة-في-كاراكالباكستان-1064528179.html

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