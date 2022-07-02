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https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-أوزبكستان-سيتم-تقديم-مشروع-القانون-الدستوري-للاستفتاء-بعد-الانتهاء-من-المناقشة-1064549885.html
رئيس أوزبكستان: سيتم تقديم مشروع القانون الدستوري للاستفتاء بعد الانتهاء من المناقشة
رئيس أوزبكستان: سيتم تقديم مشروع القانون الدستوري للاستفتاء بعد الانتهاء من المناقشة
قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، الذي وصل إلى عاصمة جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، مدينة نوكوس، اليوم السبت، إن مشروع قانون التعديلات على... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T17:01+0000
2022-07-02T17:01+0000
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وقال ميرزيوئيف، متحدثًا إلى نواب البرلمان "أريد أن أؤكد بشكل منفصل أن مشروع القانون الدستوري (المعدل - المحرر) ستتم مناقشته على مستوى الدولة، وبعد ذلك وبناء على الآراء والأفكار التي يعبر عنها المواطنون، سيتم رفعه إلى المجلس التشريعي لتحسينه".وأوضح الرئيس أنه بعد ذلك سيُعرض المشروع على استفتاء للجمهورية "وسيعبر مواطنونا عن موقفهم من هذه القضية من خلال التصويت الحر"، مضيفًا: "بعد ذلك فقط ستدخل التغييرات والإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان حيز التنفيذ".وأضاف ميرزيوئيف: "ما دام الأمر يتطلب تحقيق الكمال في دستورنا، فإن هذه العملية ستستمر وسنعمل في هذا الاتجاه فقط بالتشاور مع شعبنا".وكانت السلطات في أوزبكستان قد أكدت اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، اليوم السبت، إن منظمي الاحتجاجات الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدوّن محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/أوزبكستان-تعلن-اعتقال-محتجين-قالت-إنهم-حاولوا-الاستيلاء-على-السلطة-في-كاراكالباكستان-1064528179.html
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العالم, أخبار أوزبكستان الآن

رئيس أوزبكستان: سيتم تقديم مشروع القانون الدستوري للاستفتاء بعد الانتهاء من المناقشة

17:01 GMT 02.07.2022
© Sputnik . bolat shakhenov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف
رئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . bolat shakhenov
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قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، الذي وصل إلى عاصمة جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، مدينة نوكوس، اليوم السبت، إن مشروع قانون التعديلات على دستور أوزبكستان سيتم الانتهاء منه بعد مناقشة على مستوى البلاد، وبعد ذلك سيتم تقديمه للاستفتاء.
وقال ميرزيوئيف، متحدثًا إلى نواب البرلمان "أريد أن أؤكد بشكل منفصل أن مشروع القانون الدستوري (المعدل - المحرر) ستتم مناقشته على مستوى الدولة، وبعد ذلك وبناء على الآراء والأفكار التي يعبر عنها المواطنون، سيتم رفعه إلى المجلس التشريعي لتحسينه".
وأوضح الرئيس أنه بعد ذلك سيُعرض المشروع على استفتاء للجمهورية "وسيعبر مواطنونا عن موقفهم من هذه القضية من خلال التصويت الحر"، مضيفًا: "بعد ذلك فقط ستدخل التغييرات والإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان حيز التنفيذ".
وأضاف ميرزيوئيف: "ما دام الأمر يتطلب تحقيق الكمال في دستورنا، فإن هذه العملية ستستمر وسنعمل في هذا الاتجاه فقط بالتشاور مع شعبنا".
مبنى مجلس الشيوخ في ساحة الاستقلال في طشقند - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
أوزبكستان تعلن اعتقال محتجين قالت إنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في كاراكالباكستان
09:12 GMT
وكانت السلطات في أوزبكستان قد أكدت اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.
وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، اليوم السبت، إن منظمي الاحتجاجات الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.
وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدوّن محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.
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