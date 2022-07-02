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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-الأركان-العامة-للقوات-المسلحة-الروسية-يتفقد-الوحدات-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا--1064525115.html
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يتفقد الوحدات المشاركة بالعملية الخاصة في أوكرانيا
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يتفقد الوحدات المشاركة بالعملية الخاصة في أوكرانيا
استمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، إلى تقارير القادة عن أعمال القوات الروسية أثناء أداء المهام، بالإضافة إلى... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:46+0000
2022-07-02T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأولى رئيس الأركان العامة، الذي يعمل في مراكز قيادة العمليات بشكل مباشر، اهتماما خاصا لاستخدام أنظمة التحكم الآلي في القتال أثناء العمليات القتالية، وأكد أنه يوجد حاجة إلى هذه الأنظمة لزيادة فعالية العمليات العسكرية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/قديروف-يعلن-إرسال-مجموعة-أخرى-من-المتطوعين-إلى-أوكرانيا-1064517144.html
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روسيا

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يتفقد الوحدات المشاركة بالعملية الخاصة في أوكرانيا

07:46 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 02.07.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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استمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، إلى تقارير القادة عن أعمال القوات الروسية أثناء أداء المهام، بالإضافة إلى قضايا الدعم القتالي الاستراتيجي للجيش الروسي.
وأولى رئيس الأركان العامة، الذي يعمل في مراكز قيادة العمليات بشكل مباشر، اهتماما خاصا لاستخدام أنظمة التحكم الآلي في القتال أثناء العمليات القتالية، وأكد أنه يوجد حاجة إلى هذه الأنظمة لزيادة فعالية العمليات العسكرية.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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