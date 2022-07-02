https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-الأركان-العامة-يزور-مركز-عمليات-القوات-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064525805.html
رئيس الأركان العامة يزور مركز عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
رئيس الأركان العامة يزور مركز عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن قيام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، بزيارة مركز قيادة عمليات... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:01+0000
2022-07-02T08:01+0000
2022-07-02T08:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/33/1045623308_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_e123749e6b5c6cc7435dae688c1c5ac5.jpg
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه: "قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف، بزيارة مركز قيادة عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لفحص وتفقد الجنود والضباط والإطلاع على سير العملية العسكرية".وأضاف البيان: "استمع الجنرال غيراسيموف إلى القادة بشأن العملية العسكرية الخاصة، وكذلك إلى قادة المحاور في مختلف المناطق والمحاور".وتابعت الدفاع في بيانها: "من مركز القيادة أولى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اهتمامًا خاصًا لاستخدام أنظمة التحكم القتالية الآلية في سياق العمليات القتالية التي تعزز من التقدم العسكري دون وقوع ضحايا في صفوف العسكريين".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/33/1045623308_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ca56e6c8c44943718c0e61472fe150a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس الأركان العامة يزور مركز عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن قيام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، بزيارة مركز قيادة عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه: "قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف، بزيارة مركز قيادة عمليات القوات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لفحص وتفقد الجنود والضباط والإطلاع على سير العملية العسكرية".
وأضاف البيان: "استمع الجنرال غيراسيموف إلى القادة بشأن العملية العسكرية الخاصة، وكذلك إلى قادة المحاور في مختلف المناطق والمحاور".
وتابعت الدفاع في بيانها: "من مركز القيادة أولى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اهتمامًا خاصًا لاستخدام أنظمة التحكم القتالية الآلية في سياق العمليات القتالية التي تعزز من التقدم العسكري دون وقوع ضحايا في صفوف العسكريين".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط
، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.