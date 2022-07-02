https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-تيار-بالتريس-الشبابي-الليبي-لـسبوتنيك-نطالب--بالتعجيل-بالانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1064553279.html
رئيس تيار بالتريس الشبابي الليبي لـ"سبوتنيك": نطالب بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
رئيس تيار بالتريس الشبابي الليبي لـ"سبوتنيك": نطالب بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
كشف عمر علي الطربان، رئيس تيار بالتريس الشبابي، أهم المطالب التي رفعها التيار في المظاهرات التي دعا إليها، الجمعة، في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وقال الطربان في حديث مع "سبوتنيك"، إن من بين أهم المطالب التي خرجوا من أجلها؛ التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لحل جميع الأجسام الحالية التنفيذية والتشريعية.وتابع أن من بين المطالب كذلك "حل أزمة الكهرباء وعرض الحقائق على الشعب، إلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن الوقود، تعديل سعر رغيف الخبز وحجمه، والمطالبة بإجلاء جميع القوات الأجنبية والمرتزقة عن أرض الوطن".وأضاف الطربان بعد الاجتماع الذي عقد اليوم مع أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، بأن "المجلس ضعيف جدا، وأدائه سيء ولا يصلح لقيادة البلاد، وربما سيتم التوجه للمجلس الأعلى للقضاء لمطالبته بالتدخل في إدارة البلاد".وكان تيار بالتريس قد نادى لمظاهرات خرجت، مساء الجمعة، في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس لعدة مطالب والتي كان أبرزها إسقاط جميع الأجسام الموجودة حاليا، وذلك بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وعدم الوصول لاتفاق سياسي يضمن إجراء الانتخابات التي طال أمدها.وجاء التصعيد لأن الشباب الليبي لم يعد يرغب في بقاء الأجسام الحالية، وأن المطالب أصبحت ترتقي للمطالبة بإسقاط جميع الأجسام الحالية، وأعلن الحراك حالة العصيان المدني في جميع الميادين والساحات الليبية، وسوف يتم تصعيد المطالب في الأيام القادمة، حسب تصريحات رئيس الحراك.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/بعد-أحداث-طبرق-ويليامز-توجه-رسالة-للفاعلين-السياسيين-في-ليبيا-1064550004.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
رئيس تيار بالتريس الشبابي الليبي لـ"سبوتنيك": نطالب بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
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كشف عمر علي الطربان، رئيس تيار بالتريس الشبابي، أهم المطالب التي رفعها التيار في المظاهرات التي دعا إليها، الجمعة، في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال الطربان في حديث مع "سبوتنيك"، إن من بين أهم المطالب التي خرجوا من أجلها؛ التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لحل جميع الأجسام الحالية التنفيذية والتشريعية.
وتابع أن من بين المطالب كذلك "حل أزمة الكهرباء وعرض الحقائق على الشعب، إلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن الوقود، تعديل سعر رغيف الخبز وحجمه، والمطالبة بإجلاء جميع القوات الأجنبية والمرتزقة عن أرض الوطن".
وأضاف الطربان بعد الاجتماع الذي عقد اليوم مع أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، بأن "المجلس ضعيف جدا، وأدائه سيء ولا يصلح لقيادة البلاد، وربما سيتم التوجه للمجلس الأعلى للقضاء لمطالبته بالتدخل في إدارة البلاد".
وكان تيار بالتريس قد نادى لمظاهرات خرجت، مساء الجمعة، في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس لعدة مطالب والتي كان أبرزها إسقاط جميع الأجسام الموجودة حاليا، وذلك بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وعدم الوصول لاتفاق سياسي يضمن إجراء الانتخابات التي طال أمدها.
وجاء التصعيد لأن الشباب الليبي لم يعد يرغب في بقاء الأجسام الحالية، وأن المطالب أصبحت ترتقي للمطالبة بإسقاط جميع الأجسام الحالية، وأعلن الحراك حالة العصيان المدني في جميع الميادين والساحات الليبية، وسوف يتم تصعيد المطالب في الأيام القادمة، حسب تصريحات رئيس الحراك.