https://arabic.sputniknews.com/20220702/روسيا-توقف-مشاركتها-في-مختلف-الاتفاقات-مع-مجلس-أوروبا-1064523730.html
روسيا توقف مشاركتها في مختلف الاتفاقات مع مجلس أوروبا
روسيا توقف مشاركتها في مختلف الاتفاقات مع مجلس أوروبا
وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قرارًا بشأن إنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T06:48+0000
2022-07-02T06:48+0000
2022-07-02T06:48+0000
روسيا
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وأصدرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على موقعها الرسمي القرار الموقع من قبل ميشوستين وجاء فيه: "عملا بقرار رئيس الحكومة الروسية تم إنهاء مشاركة روسيا وجميع الوزرات الحكومية التابعة لها في الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا اعتبارًا من 16 مارس/آذار 2022".وأضاف البيان: "ويضم القرار إنهاء مشاركة وزارات عدة أبرزها وزارة الخارجية الروسية، وزارة الطوارئ الروسية، وزارة العدل الروسية، وزارة التعليم والثقافة الروسية، بالإضافة إلى وزارة الرياضة والتنمية الرقمية".وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا توقف مشاركتها في مختلف الاتفاقات مع مجلس أوروبا
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وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قرارًا بشأن إنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا.
وأصدرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على موقعها الرسمي القرار الموقع من قبل ميشوستين وجاء فيه: "عملا بقرار رئيس الحكومة الروسية تم إنهاء مشاركة روسيا وجميع الوزرات الحكومية التابعة لها في الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا اعتبارًا من 16 مارس/آذار 2022".
وأضاف البيان: "ويضم القرار إنهاء مشاركة وزارات عدة أبرزها وزارة الخارجية الروسية، وزارة الطوارئ الروسية، وزارة العدل الروسية، وزارة التعليم والثقافة الروسية، بالإضافة إلى وزارة الرياضة والتنمية الرقمية".
وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي،
رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.
وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".