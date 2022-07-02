https://arabic.sputniknews.com/20220702/سلطات-دبي-تحث-المواطنين-على-ترشيد-استهلاكهم-من-الكهرباء-والمياه-1064532163.html

سلطات دبي تحث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والمياه

سلطات دبي تحث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والمياه

حثت السلطات في إماراة دبي بدولة الإمارات المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والمياه وخاصة خلال فترة الصيف. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T11:15+0000

2022-07-02T11:15+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المواطنين للاستفادة من خدماتها الذكية لإدارة استهلاكهم بصورة أكثر كفاءة.ونصحت الهيئة باستبدال مكيفات الهواء القديمة بأجهزة حديثة موفرة للطاقة وضبط درجة تبريد المكيف عند 24 درجة مئوية وهي درجة حرارة مناسبة لجسم الإنسان وتشعره بالراحة. وأوصت بتنظيف مرشحات مكيف الهواء (الفلتر) بشكل دوري لتعزيز كفاءة الجهاز وكذلك إحكام غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج.وأكدت أيضا على أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة واستخدم المؤقت الزمني أو أجهزة استشعار الحركة للتحكم بالمصابيح حيثما أمكن. كما نصحت بتغطية أحواض السباحة وكذلك ري المزروعات في حديقة المنزل قبل 8 صباحا أو بعد 6 مساء لتقليل أو تجنب تبخر المياه خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/إحصاء-حكومي-مدينة-دبي-تشهد-نموا-في-عدد-السكان-البالغ-حاليا-أكثر-من-35-مليون-نسمة-1064453697.html

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