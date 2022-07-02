https://arabic.sputniknews.com/20220702/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-60-جنديا-في-يوم-واحد-1064525516.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 60 جنديا في يوم واحد
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 60 جنديا في يوم واحد
فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 60 جنديا وخمس ناقلات جند مدرعة خلال النهار، حسبما ذكرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:52+0000
2022-07-02T07:52+0000
2022-07-02T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في تقرير السلطات: "بفضل الأعمال المشتركة لجنود جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية تم تدمير سبع مركبات وخمس ناقلات جند مدرعة وأكثر من ستين فردا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-الأركان-العامة-للقوات-المسلحة-الروسية-يتفقد-الوحدات-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا--1064525115.html
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روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 60 جنديا في يوم واحد
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فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 60 جنديا وخمس ناقلات جند مدرعة خلال النهار، حسبما ذكرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير السلطات: "بفضل الأعمال المشتركة لجنود جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية تم تدمير سبع مركبات وخمس ناقلات جند مدرعة وأكثر من ستين فردا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.