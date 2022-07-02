https://arabic.sputniknews.com/20220702/سمكة-قرش-تقتل-سائحة-على-شواطئ-الغردقة-المصرية-وتعليق-جميع-الأنشطة-السياحية-فيديو-1064522776.html
سمكة قرش تقتل سائحة على شواطئ الغردقة المصرية وتعليق جميع الأنشطة السياحية... فيديو
سمكة قرش تقتل سائحة على شواطئ الغردقة المصرية وتعليق جميع الأنشطة السياحية... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية، يوم أمس الجمعة، عن تعرض سائحة أجنبية لهجوم من قبل سمكة القرش، وذلك خلال مزاولتها للسباحة في البحر الأحمر عند منتجعات مدينة الغردقة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T04:59+0000
2022-07-02T04:59+0000
2022-07-02T04:59+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104339/62/1043396213_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_138e228801089d59ac7b2303ebf2b2f1.jpg
وذكرت المصادر نقلا عن القنصلية الروسية في مصر أن سائحة من الجنسية النمساوية تعرضت لهجوم عض من قبل سمكة القرش في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.وأسفر الهجوم عن بتر ساق ويد السائحة التي كانت تزاول السباحة في المنطقة الآمنة من الشاطئ.وأشارت السلطات المحلية إلى أن السائحة توفيت بعد ساعات، وذلك جراء الجروح التي تلقتها ونسبة الدم التي فقدتها خلال عملية انتشالها من المياه.وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104339/62/1043396213_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_08d3c5f3771dc621951625cc394255d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سمكة قرش تقتل سائحة على شواطئ الغردقة المصرية وتعليق جميع الأنشطة السياحية... فيديو
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية، يوم أمس الجمعة، عن تعرض سائحة أجنبية لهجوم من قبل سمكة القرش، وذلك خلال مزاولتها للسباحة في البحر الأحمر عند منتجعات مدينة الغردقة المصرية.
وذكرت المصادر
نقلا عن القنصلية الروسية في مصر أن سائحة من الجنسية النمساوية تعرضت لهجوم عض من قبل سمكة القرش في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.
وأسفر الهجوم عن بتر ساق ويد السائحة التي كانت تزاول السباحة في المنطقة الآمنة من الشاطئ.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن السائحة توفيت بعد ساعات، وذلك جراء الجروح التي تلقتها ونسبة الدم التي فقدتها خلال عملية انتشالها من المياه.
وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.