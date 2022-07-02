https://arabic.sputniknews.com/20220702/سوريا-الأسد-يلتقي-وزير-الخارجية-الإيراني-في-دمشق-1064537131.html
سوريا: الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني في دمشق
سوريا: الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني في دمشق
التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، بالرئيس السوري بشار الأسد. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T12:31+0000
2022-07-02T12:31+0000
2022-07-02T12:31+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ناقش خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد آخر التطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".وأدان عبد اللهيان، خلال زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق، "العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم على جنوب طرطوس بسوريا، واصفا الاعتداءات الإسرائيلية، بمحاولة لإظهار دمشق كـ"مدينة غير آمنة" لعرقلة عودة السوريين.وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، إن "إيران تتفهم المخاوف التركية ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سوريا"، مضيفا: "نحاول حل سوء الفهم بين سوريا وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار".وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في وقت سابق، إن إحلال السلام بين تركيا سوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم السبت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
سوريا: الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني في دمشق
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التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ناقش خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد آخر التطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".
وأدان عبد اللهيان
، خلال زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق، "العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم على جنوب طرطوس بسوريا، واصفا الاعتداءات الإسرائيلية، بمحاولة لإظهار دمشق كـ"مدينة غير آمنة" لعرقلة عودة السوريين.
وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، إن "إيران تتفهم المخاوف التركية
ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سوريا"، مضيفا: "نحاول حل سوء الفهم بين سوريا وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في وقت سابق، إن إحلال السلام بين تركيا سوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم السبت.