https://arabic.sputniknews.com/20220702/صربيا-قتيل-و6-جرحى-في-تبادل-لإطلاق-النار-بين-مهاجرين-1064545117.html
صربيا: قتيل و6 جرحى في تبادل لإطلاق النار بين مهاجرين
صربيا: قتيل و6 جرحى في تبادل لإطلاق النار بين مهاجرين
لقي مهاجر مصرعه وأصيب ستة آخرون على الأقل، من بينهم فتاة، اليوم السبت، في صربيا بالقرب من الحدود المجرية في تبادل لإطلاق النار بين مجموعات من المهاجرين، حسبما... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T15:37+0000
2022-07-02T15:37+0000
2022-07-02T15:37+0000
العالم
صربيا
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وتعرض شاب يبلغ من العمر 16 عاما لإصابات خطيرة خلال حادثة إطلاق نار وقعت في غابة بالقرب من سوبوتيكا، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال بلغراد، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وفقا لـ "TRS".وقال رئيس بلدية سوبوتيتسا، ستيفان باكيتش، لوسائل الإعلام إن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما لم يكن لديهم أوراق ثبوتية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".وبحسب وسائل الإعلام، استهدف إطلاق النار مهاجرين أفغان وباكستانيين، والتي أشارت إلى أن سبب الحادثة ربما يتعلق بحركة الاتجار التي ينخرط فيها المهربون من أجل جلب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود إلى المجر، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.وتقع صربيا على طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا الغربية.وعلى الرغم من أن هذا الطريق أقل ازدحاما مما كان عليه خلال أزمة المهاجرين في عام 2015، إلا أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يمرون عبر المنطقة كل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/صربيا-تبحث-عن-بديل-للنفط-الروسي-بسبب-العقوبات-1064184876.html
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العالم, صربيا
صربيا: قتيل و6 جرحى في تبادل لإطلاق النار بين مهاجرين
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لقي مهاجر مصرعه وأصيب ستة آخرون على الأقل، من بينهم فتاة، اليوم السبت، في صربيا بالقرب من الحدود المجرية في تبادل لإطلاق النار بين مجموعات من المهاجرين، حسبما أفادت إذاعة وتلفزيون صربيا العام.
وتعرض شاب يبلغ من العمر 16 عاما لإصابات خطيرة خلال حادثة إطلاق نار وقعت في غابة بالقرب من سوبوتيكا، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال بلغراد، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وفقا لـ "TRS".
وقال رئيس بلدية سوبوتيتسا، ستيفان باكيتش، لوسائل الإعلام إن المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما لم يكن لديهم أوراق ثبوتية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
وبحسب وسائل الإعلام، استهدف إطلاق النار مهاجرين أفغان وباكستانيين، والتي أشارت إلى أن سبب الحادثة ربما يتعلق بحركة الاتجار التي ينخرط فيها المهربون من أجل جلب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود إلى المجر، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتقع صربيا على طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا الغربية.
وعلى الرغم من أن هذا الطريق أقل ازدحاما مما كان عليه خلال أزمة المهاجرين في عام 2015، إلا أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يمرون عبر المنطقة كل عام.