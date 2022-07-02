https://arabic.sputniknews.com/20220702/صيني-يصنع-منتزها-داخل-فناء-منزله-بأدوات-بسيطة-فيديو-1064549082.html
صيني يصنع منتزها داخل فناء منزله بأدوات بسيطة... فيديو
صيني يصنع منتزها داخل فناء منزله بأدوات بسيطة... فيديو
يحتاج الناس من حين إلى آخر للاستمتاع بالطبيعة وجمالها لتحسين حالتهم المزاجية، خاصة سكان المدن الذين يعيشون أوقات طويلة وسط الزحام. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:49+0000
2022-07-02T16:49+0000
2022-07-02T16:49+0000
منوعات
الصين
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ويختلف الوضع بالنسبة لسكان الريف، الذين يمكنهم الاستمتاع بمظاهر الطبيعة الخلابة المحيطة بهم في كل مكان.وفي الكثير من الأحيان يكون الجميع بين مكونات الطبيعة المختلفة أمرا نادرا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشاهدة الماء والأسماك والجلوس على سطح كوبري خشبي يمر فوق بركة ماء.لكن حرفيا صينيا استطاع أن يصنع منتزها خاصا به داخل فناء منزله يجمع فيه أنماط مختلفة من الطبيعة للاستمتاع بها دون الذهاب إلى أي مكان.ويرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذا الرجل استطاع إنشاء بركة ماء وصنع كوبري خشبي ليمر فوقها ووضع أنواع مختلفة من الأسماك داخل تلك البركة.ويظهر الفيديو كيف استطاع ذلك الرجل استغلال مساحة صغيرة داخل فناء المنزل بمقاطعة قويتشو، شرقي الصين، ليصنع منها مناظر طبيعية خلابة.
الصين
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
صيني يصنع منتزها داخل فناء منزله بأدوات بسيطة... فيديو
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يحتاج الناس من حين إلى آخر للاستمتاع بالطبيعة وجمالها لتحسين حالتهم المزاجية، خاصة سكان المدن الذين يعيشون أوقات طويلة وسط الزحام.
ويختلف الوضع بالنسبة لسكان الريف، الذين يمكنهم الاستمتاع بمظاهر الطبيعة الخلابة
المحيطة بهم في كل مكان.
وفي الكثير من الأحيان يكون الجميع بين مكونات الطبيعة المختلفة أمرا نادرا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشاهدة الماء والأسماك والجلوس على سطح كوبري خشبي يمر فوق بركة ماء.
لكن حرفيا صيني
ا استطاع أن يصنع منتزها خاصا به داخل فناء منزله يجمع فيه أنماط مختلفة من الطبيعة للاستمتاع بها دون الذهاب إلى أي مكان.
ويرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذا الرجل استطاع إنشاء بركة ماء وصنع كوبري خشبي ليمر فوقها ووضع أنواع مختلفة من الأسماك داخل تلك البركة.
ويظهر الفيديو كيف استطاع ذلك الرجل استغلال مساحة صغيرة داخل فناء المنزل بمقاطعة قويتشو، شرقي الصين، ليصنع منها مناظر طبيعية خلابة.