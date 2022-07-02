https://arabic.sputniknews.com/20220702/عبد-اللهيان-من-دمشق-الأتراك-يرغبون-بحلول-سياسية-لمخاوفهم-الأمنية-شمالي-سوريا-1064556602.html
عبد اللهيان من دمشق: الأتراك يرغبون بحلول سياسية لمخاوفهم الأمنية شمالي سوريا
عبد اللهيان من دمشق: الأتراك يرغبون بحلول سياسية لمخاوفهم الأمنية شمالي سوريا
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تركيا تفضل المسار السياسي لتبريد مخاوفها الأمنية شمالي سوريا. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T20:34+0000
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وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق، مساء اليوم السبت، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن تركيا "تفضل الحل السياسي لمشكلة مخاوفها الأمنية (المفهومة) شمالي سوريا".وأضاف الوزير الإيراني: "نتفهم قلق ومخاوف الحكومة التركية بشأن القضايا الحدودية الخاصة بها"، مستدركا قوله: "لكننا نعتبر أي إجراء عسكري (لتبريد تلك المخاوف)، هو عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة".وكشف عبد اللهيان جانبا من محادثاته التي أجراها مع المسؤولين الأتراك في سياق وساطة إيرانية بين دمشق وأنقرة:وبيّن عبد اللهيان أنه تحدث إلى "المسؤولين السوريين في دمشق بأن إيران ستبذل جهودها للحيلولة دون وقوع نزاع عسكري بين سوريا وتركيا والتركيز على حل سياسي".وأشار إلى مباحثات أجراها بهذا الخصوص مع المستشار الأمني الأعلى للرئيس بشار الأسد، اللواء علي مملوك.وحول لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال الوزير الإيراني: "جلسنا لأكثر من ساعتين تناولنا خلالها القضايا الإقليمية والدولية"، وتابع:وجدد عبد اللهيان "معارضة بلاده لأي إجراء عسكري وتحت أي مبرر، في سوريا"، مضيفا:وقال عبد اللهيان: "نحن متفائلون في هذا الجانب.. نحن نسعى لدى كلا الدولتين الجارتين لحل الخلافات عبر الحوار".وفي ختام اللقاء، علق وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على مبادرة الجانب الإيراني، وقال:وختم المقداد، بقوله: "نحن نثق بإيران.. وليس بالآخرين".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار تركيا اليوم
عبد اللهيان من دمشق: الأتراك يرغبون بحلول سياسية لمخاوفهم الأمنية شمالي سوريا
20:34 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 20:43 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تركيا تفضل المسار السياسي لتبريد مخاوفها الأمنية شمالي سوريا.
وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك
عقده في دمشق، مساء اليوم السبت، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن تركيا "تفضل الحل السياسي لمشكلة مخاوفها الأمنية (المفهومة) شمالي سوريا".
وأضاف الوزير الإيراني: "نتفهم قلق ومخاوف الحكومة التركية بشأن القضايا الحدودية الخاصة بها"، مستدركا قوله: "لكننا نعتبر أي إجراء عسكري (لتبريد تلك المخاوف)، هو عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة".
وكشف عبد اللهيان جانبا من محادثاته التي أجراها مع المسؤولين الأتراك في سياق وساطة إيرانية بين دمشق وأنقرة:
"قبل عدة أيام كنت في أنقرة، وتحدثت إلى المسؤولين الأتراك، وأكدت بأن الحل يكمن في إجراء حوار بين المسؤولين الأمنيين لكل من تركيا وسوريا... ما فهمته من المسؤولين الأتراك أنهم يضعون الحل السياسي كأولوية لحل هذه المخاوف".
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وبيّن عبد اللهيان أنه تحدث
إلى "المسؤولين السوريين في دمشق بأن إيران ستبذل جهودها للحيلولة دون وقوع نزاع عسكري بين سوريا وتركيا والتركيز على حل سياسي".
وأشار إلى مباحثات أجراها بهذا الخصوص مع المستشار الأمني الأعلى للرئيس بشار الأسد، اللواء علي مملوك.
وحول لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد
، قال الوزير الإيراني: "جلسنا لأكثر من ساعتين تناولنا خلالها القضايا الإقليمية والدولية"، وتابع:
فخامة الرئيس الأسد أبدى وجهات نظر هامة بشأن ضرورة استتباب السلام والأمن في المنطقة من خلال اتباع مسار المفاوضات والدبلوماسية، معبرا عن شكره "الجزيل للرئيس الأسد والشعب السوري العظيم لوقوفهم في وجه مؤامرة تقسيم سوريا" وما قدموه من غال ونفيس للحفاظ على وحدة أراضيهم".
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وجدد عبد اللهيان "معارضة بلاده لأي إجراء عسكري وتحت أي مبرر، في سوريا"، مضيفا:
"أعلنا عن استعدادنا التام لتقديم حل سياسي والمساعدة في الوساطة بين سوريا وتركيا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الحيلولة دون حدوث عملية عسكرية والتركيز على حل سياسي في هذا الأمر".
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وقال عبد اللهيان: "نحن متفائلون في هذا الجانب.. نحن نسعى لدى كلا الدولتين الجارتين لحل الخلافات عبر الحوار".
وفي ختام اللقاء، علق وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على مبادرة الجانب الإيراني، وقال:
"سوريا لم تحارب تركيا.. بل تركيا تحاربنا"، مضيفا: "نحن نرى أن أي حل يؤدي إلى انسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ووقف الدعم التركي للمجموعات الإرهابية المسلحة والحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا، على أن يتم الالتزام بها من الطرف الآخر".
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
وختم المقداد، بقوله: "نحن نثق بإيران.. وليس بالآخرين".