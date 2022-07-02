https://arabic.sputniknews.com/20220702/على-ضوء-الواقع-العالمي-الجديد-هل-يحاول-العراق-إعادة-ترتيب-أوراق-الشرق-الأوسط--1064531763.html
على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط
على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن مباحثات إيرانية مع مصر والأردن في بغداد، وقال إن الموضوع الرئيس لمحادثات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T11:03+0000
2022-07-02T11:03+0000
2022-07-02T11:03+0000
راديو
هموم عراقية
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على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط
على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط
وأضاف حسين في مقابلة مع "العربية" أن محادثات إيرانية مع مصر والأردن بدأت في بغداد، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل بشأنها.فما هو هدف هذه المباحثات بين إيران والدول العربية؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
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الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن مباحثات إيرانية مع مصر والأردن في بغداد، وقال إن الموضوع الرئيس لمحادثات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في طهران، كان بحث إمكانية إجراء محادثات علنية بين وزيري خارجية إيران والسعودية.
وأضاف حسين في مقابلة مع "العربية" أن محادثات إيرانية مع مصر والأردن بدأت في بغداد، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل بشأنها.
فما هو هدف هذه المباحثات بين إيران والدول العربية؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"تشهد منطقة الشرق الأوسط حراكا سياسيا فاعلا، حيث يجري ترميم للوضع بعد فشل المشروع الأمريكي لتقسيم المنطقة من خلال ثورات الربيع العربي، وخلال فترة الثورات هذه اندفعت كل من إيران وتركيا بشكل كبير من أجل تحقيق مكاسب بوصفهم أكبر دولتين إقليميتين والأكثر تأثيرا في المنطقة، مما أدى إلى دخول المنطقة في حالة من الصراع، والآن تحاول دول منطقة إصلاح علاقاتها ببعضها البعض على ضوء الوضع الجديد لما بعد سقوط مشروع الربيع العربي ومخرجاته الخطيرة، فقد أدرك الجميع من أنه لا سبيل آخر غير الحوار الذي سيفضي إلى شكل جديد للمنطقة، خصوصا وأن الولايات المتحدة أدركت هي الأخرى أن هناك استقطاب جديد على مستوى العالم سيحصل عندما تنتهي الأزمة في أوكرانيا، لذا تحاول واشنطن تحييد إيران لغرض إبعادها عن روسيا".
وأضاف المجر: "تقوض النفوذ الإيراني في العراق إلى حد كبير بعد ثورة تشرين، كما أن إيران عالقة اليوم في حرب اليمن وكذلك في سوريا وفي لبنان، وهذه جميعها مشاريع لا تستطيع إيران حسمها كما لا تستطيع التخلي عنها كونها أوراق تُستخدم لصالحها، أما الدول العربية فهي تريد أن تفرض رؤية جديدة للمنطقة في علاقاتها مع بعضها وفي علاقاتها مع العالم، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء المتغيرات التي حدثت في العالم بسبب الأزمة الاوكرانية، فقد نشهد قيام ناتو عربي بعد زيارة بايدن إلى المنطقة، وإيران تخشى أن تكون هي المستهدفة بقيام هذا الناتو، والذي معه قد تجد إيران نفسها مضطرة للحوار مع الدول العربية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق