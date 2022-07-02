https://arabic.sputniknews.com/20220702/على-ضوء-الواقع-العالمي-الجديد-هل-يحاول-العراق-إعادة-ترتيب-أوراق-الشرق-الأوسط--1064531763.html

على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط

على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن مباحثات إيرانية مع مصر والأردن في بغداد، وقال إن الموضوع الرئيس لمحادثات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T11:03+0000

2022-07-02T11:03+0000

2022-07-02T11:03+0000

راديو

هموم عراقية

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على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط على ضوء الواقع العالمي الجديد… هل يحاول العراق إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط

وأضاف حسين في مقابلة مع "العربية" أن محادثات إيرانية مع مصر والأردن بدأت في بغداد، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل بشأنها.فما هو هدف هذه المباحثات بين إيران والدول العربية؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

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راديو, هموم عراقية, аудио