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https://arabic.sputniknews.com/20220702/فيديو-أثار-جدلا-هل-خرجت-مظاهرات-في-المغرب-تطالب-برحيل-رئيس-الحكومة-1064527401.html
فيديو أثار جدلا... هل خرجت مظاهرات في المغرب تطالب برحيل رئيس الحكومة؟
فيديو أثار جدلا... هل خرجت مظاهرات في المغرب تطالب برحيل رئيس الحكومة؟
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل فيديو زعم ناشروه أنه يظهر مغاربة يطالبون حديثا برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة المغربية ضغوطا إثر... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:45+0000
2022-07-02T08:45+0000
أخبار المغرب اليوم
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يظهر في الفيديو جمعٌ من الناس خلال ما يبدو أنه استقبال رسمي في المغرب، وتسمع خلاله هتافات.وجاء في النص المرافق له: "المغاربة يرفعون شعار أخنوش ارحل أمام الملك محمد السادس".وحظي المقطع بآلاف المشاهدات على صفحات مواقع التواصل، في ظل معاناة المملكة منذ عدة أشهر من ارتفاع أسعار مواد عدة أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف حزيران/يونيو، وارتفاع معدل التضخم إلى 5.3 في المئة بحسب المصرف المركزي.الحقيقةبعد البحث تبين أن الفيديو في صفحات مغربية عدة على مواقع التواصل في شهر يونيو من سنة 2018.وجاء في التعليق المرافق له: "مواطنون يطالبون برحيل أخنوش أمام أنظار الملك في طنجة"، وذلك أثناء تدشين الملك محمد السادس ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي في مدينة طنجة.وتزامن الاحتجاج ضد أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري آنذاك، مع حملة مقاطعة 3 شركات في المغرب من بينها شركة المحروقات الخاصة به.واستهدفت الحملة التي انطلقت على موقع "فيسبوك" دون أن يتبناها أحد، محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون"، من أجل الضغط عليهم كي تخفض أسعارها.
أخبار المغرب اليوم
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

فيديو أثار جدلا... هل خرجت مظاهرات في المغرب تطالب برحيل رئيس الحكومة؟

08:45 GMT 02.07.2022
© Sputnikرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik
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انتشر مؤخرا على مواقع التواصل فيديو زعم ناشروه أنه يظهر مغاربة يطالبون حديثا برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة المغربية ضغوطا إثر الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.
يظهر في الفيديو جمعٌ من الناس خلال ما يبدو أنه استقبال رسمي في المغرب، وتسمع خلاله هتافات.
وجاء في النص المرافق له: "المغاربة يرفعون شعار أخنوش ارحل أمام الملك محمد السادس".
وحظي المقطع بآلاف المشاهدات على صفحات مواقع التواصل، في ظل معاناة المملكة منذ عدة أشهر من ارتفاع أسعار مواد عدة أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف حزيران/يونيو، وارتفاع معدل التضخم إلى 5.3 في المئة بحسب المصرف المركزي.

الحقيقة

بعد البحث تبين أن الفيديو في صفحات مغربية عدة على مواقع التواصل في شهر يونيو من سنة 2018.
وجاء في التعليق المرافق له: "مواطنون يطالبون برحيل أخنوش أمام أنظار الملك في طنجة"، وذلك أثناء تدشين الملك محمد السادس ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي في مدينة طنجة.
وتزامن الاحتجاج ضد أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري آنذاك، مع حملة مقاطعة 3 شركات في المغرب من بينها شركة المحروقات الخاصة به.
واستهدفت الحملة التي انطلقت على موقع "فيسبوك" دون أن يتبناها أحد، محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون"، من أجل الضغط عليهم كي تخفض أسعارها.
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