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قرداحي يجدد وصفه لحرب اليمن بـ"العبثية" ويعتبر رد فعل الخليج على أزمة تصريحاته "قساوة وشراسة"
قرداحي يجدد وصفه لحرب اليمن بـ"العبثية" ويعتبر رد فعل الخليج على أزمة تصريحاته "قساوة وشراسة"
جدد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، وصفه للحرب في اليمن بالحرب "العبثية" 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T14:33+0000
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وقال قرداحي، في لقاء عبر الهاتف أجرته معه "إذاعة صنعاء" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية: "كما قلت سابقا جميع الحروب عبثية، وحرب اليمن عبثية، وكل حرب عربية عربية، عبثية، والحروب بين الأخوة عبثية".وأعرب عن تمنياته بأن "يطول أمد السلام وتصفى القلوب والأذهان ويزول الحقد وتعود المياه إلى طبيعتها كما كانت سابقاً بين اليمن والدول المجاورة له ويستتب السلام والاستقرار فيها".وأضاف: "أعتقد أن أهل اليمن جميعا هم من فئة دم واحدة، وأتوق لزيارة اليمن في أقرب فرصة عندما يتعزز السلام والأمن والاستقرار وسأكون أول الواصلين إلى مطار صنعاء الدولي".وحيا وزير الإعلام اللبناني السابق "جميع الأطراف لموافقتهم على الهدنة التي أراحت الشعب اليمني وتركته يتنفس ويجمع قواه ويقف على رجليه"، متمنياً أن "تدوم الهدنة وأن يحترم الجميع هذه الهدنة والتمسك بها لأن فيها خير لأهل اليمن".واندلعت أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
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قرداحي يجدد وصفه لحرب اليمن بـ"العبثية" ويعتبر رد فعل الخليج على أزمة تصريحاته "قساوة وشراسة"

14:33 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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جدد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، وصفه للحرب في اليمن بالحرب "العبثية"
وقال قرداحي، في لقاء عبر الهاتف أجرته معه "إذاعة صنعاء" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية: "كما قلت سابقا جميع الحروب عبثية، وحرب اليمن عبثية، وكل حرب عربية عربية، عبثية، والحروب بين الأخوة عبثية".
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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وأعرب عن تمنياته بأن "يطول أمد السلام وتصفى القلوب والأذهان ويزول الحقد وتعود المياه إلى طبيعتها كما كانت سابقاً بين اليمن والدول المجاورة له ويستتب السلام والاستقرار فيها".
وأضاف: "أعتقد أن أهل اليمن جميعا هم من فئة دم واحدة، وأتوق لزيارة اليمن في أقرب فرصة عندما يتعزز السلام والأمن والاستقرار وسأكون أول الواصلين إلى مطار صنعاء الدولي".

وتطرق قرداحي إلى الأزمة التي تسبب بها قبل عدة أشهر بوصفه الحرب في اليمن بأنها "حرب عبثية"، مؤكدا أنه "لم يكن يتوقع ردة الفعل بتلك القساوة والشراسة".

وحيا وزير الإعلام اللبناني السابق "جميع الأطراف لموافقتهم على الهدنة التي أراحت الشعب اليمني وتركته يتنفس ويجمع قواه ويقف على رجليه"، متمنياً أن "تدوم الهدنة وأن يحترم الجميع هذه الهدنة والتمسك بها لأن فيها خير لأهل اليمن".
واندلعت أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.
وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
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