https://arabic.sputniknews.com/20220702/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-عسكرية-تركية-بمحافظة-دهوك-شمالي-العراق-1064548332.html
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق إلى هجوم بصاروخين على الأقل. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:33+0000
2022-07-02T16:33+0000
2022-07-02T16:33+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "صاروخين على الأقل سقطا داخل قاعدة تركية في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك ولا معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن"، مؤكدا أن "المعلومات المتوفرة تؤكد تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة".وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1064379472.html
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العالم العربي, العراق
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق إلى هجوم بصاروخين على الأقل.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "صاروخين على الأقل سقطا داخل قاعدة تركية في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك ولا معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن"، مؤكدا أن "المعلومات المتوفرة تؤكد تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة".
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.