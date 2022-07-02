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https://arabic.sputniknews.com/20220702/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-عسكرية-تركية-بمحافظة-دهوك-شمالي-العراق-1064548332.html
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق إلى هجوم بصاروخين على الأقل. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:33+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "صاروخين على الأقل سقطا داخل قاعدة تركية في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك ولا معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن"، مؤكدا أن "المعلومات المتوفرة تؤكد تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة".وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1064379472.html
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العالم العربي, العراق

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي العراق

16:33 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / -دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية من طائرات حربية تركية على موقع في جبال ماتين في منطقة العمادية، شمال شرق دهوك في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق في أبريل 2022
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية من طائرات حربية تركية على موقع في جبال ماتين في منطقة العمادية، شمال شرق دهوك في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق في أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / -
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق إلى هجوم بصاروخين على الأقل.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "صاروخين على الأقل سقطا داخل قاعدة تركية في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك ولا معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن"، مؤكدا أن "المعلومات المتوفرة تؤكد تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة".
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
28 يونيو, 18:16 GMT
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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