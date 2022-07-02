https://arabic.sputniknews.com/20220702/قناة-كان-صفقة-أمنية-ضخمة-بين-إسرائيل-والسعودية-سيتم-الإعلان-عنها-خلال-زيارة-بايدن-1064529201.html
قناة "كان": صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة بايدن
قناة "كان": صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة بايدن
قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، منتصف شهر... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:46+0000
2022-07-02T09:46+0000
2022-07-02T09:46+0000
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ووفقا لـ "كان"، فإنه "في الأسابيع المقبلة، ستحاول إسرائيل عقد صفقة أمنية ضخمة مع المملكة العربية السعودية برعاية أمريكية خلال زيارة بايدن لإسرائيل".وأضافت: "تنبع الوساطة الأمريكية من حقيقة أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية أو علاقات على الإطلاق مع السعودية".وأشارت إلى أن "الصفقة الأمنية الضخمة تتمثل في بيع إسرائيل أنظمة دفاع جوي للسعودية، وذلك على خلفية التهديد الإيراني".وأوضحت القناة أن بايدن وخلال زيارته إلى إسرائيل سيصل إلى قاعدة "بلماحيم" الجوية وسط إسرائيل، ويلتقي هناك بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وبرئيس الأركان أفيف كوخافي.وسيتلقى بايدن لمحة عامة عن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية و"حيتس" (السهم).وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل، خلال الأسبوع المقبل، وفد أمريكي إلى إسرائيل لتمهيد الطريق للزيارة وسيخصص جزء منها للجانب الأمني والجهود المبذولة لتشكيل تحالف إقليمي من الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والخليج للتعامل مع إيران.ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل والسعودية في منتصف الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/صحيفة-عبرية-إسرائيل-تسابق-الزمن-لتحقيق-خطوات-تطبيع-مع-السعودية-قبل-وصول-بايدن-1064209045.html
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أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
قناة "كان": صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة بايدن
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قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.
ووفقا لـ "كان"، فإنه "في الأسابيع المقبلة، ستحاول إسرائيل
عقد صفقة أمنية ضخمة مع المملكة العربية السعودية برعاية أمريكية خلال زيارة بايدن لإسرائيل".
وأضافت: "تنبع الوساطة الأمريكية من حقيقة أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية أو علاقات على الإطلاق مع السعودية".
وأشارت إلى أن "الصفقة الأمنية الضخمة تتمثل في بيع إسرائيل أنظمة دفاع جوي للسعودية، وذلك على خلفية التهديد الإيراني".
وأوضحت القناة أن بايدن
وخلال زيارته إلى إسرائيل سيصل إلى قاعدة "بلماحيم" الجوية وسط إسرائيل، ويلتقي هناك بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وبرئيس الأركان أفيف كوخافي.
وسيتلقى بايدن لمحة عامة عن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية و"حيتس" (السهم).
وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل، خلال الأسبوع المقبل، وفد أمريكي إلى إسرائيل لتمهيد الطريق للزيارة وسيخصص جزء منها للجانب الأمني والجهود المبذولة لتشكيل تحالف إقليمي من الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والخليج للتعامل مع إيران.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل والسعودية
في منتصف الشهر الجاري.