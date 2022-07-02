https://arabic.sputniknews.com/20220702/قوات-مصرية-وأمريكية-تتدرب-على-التعامل-مع-العبوات-الناسفة-1064551145.html
قوات مصرية وأمريكية تتدرب على التعامل مع العبوات الناسفة
قوات مصرية وأمريكية تتدرب على التعامل مع العبوات الناسفة
شاركت قوات من الجيشين المصري والأمريكي في دورة تدريبية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T17:34+0000
2022-07-02T17:34+0000
2022-07-02T17:34+0000
رصد عسكري
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "تويتر"، اليوم السبت، أكد فيه حرص الجيش المصري على الارتقاء بمستوى تدريب قواته وتبادل الخبرات مع الجيوش الأخرى.نظمت الدورة القوات المسلحة المصرية في معهد المهندسين العسكريين بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والمظلات والصاعقة وعناصر من المهندسين العسكريين من الجيشين المصري والأمريكي.تناولت الدورة التدريبية استعراض أحدث أساليب مكافحة العبوات الناسفة وآليات البحث والتفتيش للطرق والمنشآت.كما تناولت التدريبات الإسعافات الأولية التي يحتاج إليها أي مصاب بسبب انفجار العبوات الناسفة، إضافة إلى عمليات الإخلاء الطبي الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-تنجح-في-اكتشاف-الألغام-البحرية-بطائرات-مسيرة-1061175943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
قوات مصرية وأمريكية تتدرب على التعامل مع العبوات الناسفة
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شاركت قوات من الجيشين المصري والأمريكي في دورة تدريبية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "تويتر"، اليوم السبت، أكد فيه حرص الجيش المصري على الارتقاء بمستوى تدريب قواته وتبادل الخبرات
مع الجيوش الأخرى.
نظمت الدورة القوات المسلحة المصرية في معهد المهندسين العسكريين بمشاركة عناصر من القوات الخاصة
البحرية والمظلات والصاعقة وعناصر من المهندسين العسكريين من الجيشين المصري والأمريكي.
تناولت الدورة التدريبية استعراض أحدث أساليب مكافحة العبوات الناسفة وآليات البحث والتفتيش للطرق والمنشآت.
كما تناولت التدريبات الإسعافات الأولية التي يحتاج إليها أي مصاب بسبب انفجار العبوات الناسفة
، إضافة إلى عمليات الإخلاء الطبي الجوي.