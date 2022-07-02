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قوات مصرية وأمريكية تتدرب على التعامل مع العبوات الناسفة
قوات مصرية وأمريكية تتدرب على التعامل مع العبوات الناسفة
شاركت قوات من الجيشين المصري والأمريكي في دورة تدريبية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T17:34+0000
2022-07-02T17:34+0000
رصد عسكري
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جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "تويتر"، اليوم السبت، أكد فيه حرص الجيش المصري على الارتقاء بمستوى تدريب قواته وتبادل الخبرات مع الجيوش الأخرى.نظمت الدورة القوات المسلحة المصرية في معهد المهندسين العسكريين بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والمظلات والصاعقة وعناصر من المهندسين العسكريين من الجيشين المصري والأمريكي.تناولت الدورة التدريبية استعراض أحدث أساليب مكافحة العبوات الناسفة وآليات البحث والتفتيش للطرق والمنشآت.كما تناولت التدريبات الإسعافات الأولية التي يحتاج إليها أي مصاب بسبب انفجار العبوات الناسفة، إضافة إلى عمليات الإخلاء الطبي الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تركيا-تنجح-في-اكتشاف-الألغام-البحرية-بطائرات-مسيرة-1061175943.html
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رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية

قوات مصرية وأمريكية تتدرب على التعامل مع العبوات الناسفة

17:34 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Andrey Chaplygin / الذهاب إلى بنك الصورجندي يشارك في مناورة حماة الصداقة بين الجيش المصري والروسي 2016
جندي يشارك في مناورة حماة الصداقة بين الجيش المصري والروسي 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Andrey Chaplygin
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شاركت قوات من الجيشين المصري والأمريكي في دورة تدريبية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "تويتر"، اليوم السبت، أكد فيه حرص الجيش المصري على الارتقاء بمستوى تدريب قواته وتبادل الخبرات مع الجيوش الأخرى.
نظمت الدورة القوات المسلحة المصرية في معهد المهندسين العسكريين بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والمظلات والصاعقة وعناصر من المهندسين العسكريين من الجيشين المصري والأمريكي.
سفينتان حربيتان تركيتان تصلان ميناء نوفوروسيسك الروسي، ضمن تدريبات عسكرية تجريها البحرية التركية تحمل اسم الوطن الأزرق 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
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تناولت الدورة التدريبية استعراض أحدث أساليب مكافحة العبوات الناسفة وآليات البحث والتفتيش للطرق والمنشآت.
كما تناولت التدريبات الإسعافات الأولية التي يحتاج إليها أي مصاب بسبب انفجار العبوات الناسفة، إضافة إلى عمليات الإخلاء الطبي الجوي.
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