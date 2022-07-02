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https://arabic.sputniknews.com/20220702/لوكاشينكو-يعلن-إحباط-هجمات-صاروخية-أوكرانية-استهدفت-منشآت-عسكرية-في-بيلاروسيا-1064548251.html
لوكاشينكو يعلن إحباط هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا
لوكاشينكو يعلن إحباط هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إحباط هجمات صاروخية نفذتها قوات أوكرانية، قبل أيام، استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:29+0000
2022-07-02T17:06+0000
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وقال لوكاشينكو، اليوم السبت، في اجتماع رسمي عشية عيد استقلال بيلاروسيا: "أكرر مرة أخرى، نحن لا نسعى للقتال في أوكرانيا. لسنا بحاجة مطلقا لهذه الحرب".وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه "لا يوجد جندي بيلاروسي واحد يقاتل على أراضي أوكرانيا. لقد كنت دائما صادقا في هذا الأمر".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن بلاده تعرضت قبل أيام لمحاولة أوكرانية لضرب منشآت عسكرية في بيلاروسيا، وقال:
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يعلن إحباط هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا

16:29 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 02.07.2022)
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الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إحباط هجمات صاروخية نفذتها قوات أوكرانية، قبل أيام، استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا.
وقال لوكاشينكو، اليوم السبت، في اجتماع رسمي عشية عيد استقلال بيلاروسيا: "أكرر مرة أخرى، نحن لا نسعى للقتال في أوكرانيا. لسنا بحاجة مطلقا لهذه الحرب".
وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه "لا يوجد جندي بيلاروسي واحد يقاتل على أراضي أوكرانيا. لقد كنت دائما صادقا في هذا الأمر".
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن بلاده تعرضت قبل أيام لمحاولة أوكرانية لضرب منشآت عسكرية في بيلاروسيا، وقال:

"نحن نتعرض لاستفزازات. يجب أن أبلغكم: قبل ثلاثة أيام، أو أكثر من ذلك بقليل، جرت محاولة من الأراضي الأوكرانية لضرب منشآت عسكرية على أراضي بيلاروسيا. لكن أنظمة (الدفاع الجوي) بانتسير تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية".

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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