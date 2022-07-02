https://arabic.sputniknews.com/20220702/متحدث-النفط-اليمنية-لـسبوتنيك-سياسة-التحالف-في-القرصنة-على-السفن-لم-تتغير-1064558603.html

متحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": سياسة التحالف في القرصنة على السفن لم تتغير

متحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": سياسة التحالف في القرصنة على السفن لم تتغير

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، أن سياسة دول العدوان لم تتغير تجاه اليمنيين رغم الهدنة، ولا تزال تمارس نفس الأعمال من عمليات... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T20:43+0000

2022-07-02T20:43+0000

2022-07-02T20:43+0000

العالم العربي

أخبار العالم العربي

أسعار النفط اليوم

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101831/50/1018315091_0:146:3001:1834_1920x0_80_0_0_824cf515ddd52d27427b145d3b8898a7.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 02 يوليو/تموز، لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مستمرا في احتجاز عدد (2) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (57,735) طن من مادة الديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا "5" أيام من القرصنة البحرية.وأشار المتوكل إلى أن السفن النفطية المحتجزة مستوفية لكافة الإجراءات من فحص وتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش، مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تبدأ في الثاني من يونيو الجاري وتنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.وأعلنت الأمم المتحدة، في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/قطر-تعلن-مساهمتها-بمليوني-دولار-لمواجهة-تهديد-ناقلة-النفط-العائمة-صافر-قبالة-الساحل-اليمني-1062129996.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العالم العربي, أسعار النفط اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن