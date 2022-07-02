https://arabic.sputniknews.com/20220702/مدينة-إيطالية-تفرض-رسوم-دخول-على-زائريها-لتخفيف-حركة-السياحة-1064527027.html
مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة
مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة
أعلنت مدينة سياحية إيطالية عن فرض رسوم مالية على السائحين الذين يزورونها ليوم واحد فقط، وذلك من أجل تخفيف حركة السياحة الزائدة على قدرة المدينة وحجم... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:33+0000
2022-07-02T08:33+0000
2022-07-02T08:33+0000
العالم
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وأصدر مجلس مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية قرارا جاء فيه: "ستترواح الرسوم إلى البندقية من 3 إلى 10 يورو لليوم الواحد، وذلك اعتمادا على مدى ازدحام المدينة".وأضاف القرار: "سيعفى من دفع الرسوم كل من السياح الذين يبيتون في المدينة، والأطفال دون 6 سنوات ومالكي منازل العطلات والأشخاص المقيمين مع السكان المحليين والطلاب والمسافرين والعديد من الفئات الأخرى".في السياق نفسه، وصف عضو مجلس المدينة للسياحة سيمون فنتوريني، النظام الجديد بأنه "الطريقة الوحيدة" للسيطرة على السياحة الجماعية، وتابع: "إنها خطوة مهمة وأساسية، ونحن أول من يفعل ذلك في العالم".يشار إلى أنه لا يزال يتعين على مجلس المدينة اتخاذ قرار بشأن عتبات الاكتظاظ التي ستحدد الأسعار التي يتعين على السياح دفعها.ونص القرار على أن "يتم حجز زيارة اليوم الواحد للمدينة عبر الإنترنت، وسيقوم فريق من 15 إلى 20 مفتشًا بدوريات في أزقة المدينة والجسور والساحات للبحث عن المتهربين من دفع الرسوم". كما "ستفرض غرامة تتراوح بين 50 إلى 300 يورو في حالة تهرب الزائر من الدفع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة
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أعلنت مدينة سياحية إيطالية عن فرض رسوم مالية على السائحين الذين يزورونها ليوم واحد فقط، وذلك من أجل تخفيف حركة السياحة الزائدة على قدرة المدينة وحجم استيعابها.
وأصدر مجلس مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية قرارا جاء فيه
: "ستترواح الرسوم إلى البندقية من 3 إلى 10 يورو لليوم الواحد، وذلك اعتمادا على مدى ازدحام المدينة".
وأضاف القرار: "سيعفى من دفع الرسوم كل من السياح الذين يبيتون في المدينة، والأطفال دون 6 سنوات ومالكي منازل العطلات والأشخاص المقيمين مع السكان المحليين والطلاب والمسافرين والعديد من الفئات الأخرى".
في السياق نفسه، وصف عضو مجلس المدينة للسياحة سيمون فنتوريني، النظام الجديد بأنه "الطريقة الوحيدة" للسيطرة على السياحة الجماعية، وتابع: "إنها خطوة مهمة وأساسية، ونحن أول من يفعل ذلك في العالم".
يشار إلى أنه لا يزال يتعين على مجلس المدينة اتخاذ قرار بشأن عتبات الاكتظاظ التي ستحدد الأسعار التي يتعين على السياح دفعها.
ونص القرار على أن "يتم حجز زيارة اليوم الواحد للمدينة عبر الإنترنت، وسيقوم فريق من 15 إلى 20 مفتشًا بدوريات في أزقة المدينة والجسور والساحات للبحث عن المتهربين من دفع الرسوم". كما "ستفرض غرامة تتراوح بين 50 إلى 300 يورو في حالة تهرب الزائر من الدفع".