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مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة
مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة
أعلنت مدينة سياحية إيطالية عن فرض رسوم مالية على السائحين الذين يزورونها ليوم واحد فقط، وذلك من أجل تخفيف حركة ​السياحة​ الزائدة على قدرة المدينة وحجم... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:33+0000
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العالم
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وأصدر مجلس مدينة فينيسيا (​البندقية​) الإيطالية قرارا جاء فيه: "ستترواح الرسوم إلى البندقية من 3 إلى 10 يورو لليوم الواحد، وذلك اعتمادا على مدى ازدحام المدينة".وأضاف القرار: "سيعفى من دفع الرسوم كل من السياح الذين يبيتون في المدينة، والأطفال دون 6 سنوات ومالكي منازل العطلات والأشخاص المقيمين مع السكان المحليين و​الطلاب​ والمسافرين​ والعديد من الفئات الأخرى".في السياق نفسه، وصف عضو مجلس المدينة للسياحة سيمون فنتوريني، النظام الجديد بأنه "الطريقة الوحيدة" للسيطرة على السياحة الجماعية، وتابع: "إنها خطوة مهمة وأساسية، ونحن أول من يفعل ذلك في العالم".يشار إلى أنه لا يزال يتعين على مجلس المدينة اتخاذ قرار بشأن عتبات الاكتظاظ التي ستحدد الأسعار التي يتعين على السياح دفعها.ونص القرار على أن "يتم حجز زيارة اليوم الواحد للمدينة عبر ​الإنترنت​، وسيقوم فريق من 15 إلى 20 مفتشًا بدوريات في أزقة المدينة والجسور والساحات للبحث عن المتهربين من دفع الرسوم". كما "ستفرض غرامة تتراوح بين 50 إلى 300 يورو في حالة تهرب الزائر من الدفع".
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مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة

08:33 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / Marco Bertorello"كمان نوح"، كمان عملاق عائم للنحات الفينيسي ليفيو دي مارشي، يقوم برحلته الأولى لحضور حفل موسيقي على القناة الكبرى في البندقية، إيطاليا 18 سبتمبر 2021.
كمان نوح، كمان عملاق عائم للنحات الفينيسي ليفيو دي مارشي، يقوم برحلته الأولى لحضور حفل موسيقي على القناة الكبرى في البندقية، إيطاليا 18 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / Marco Bertorello
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أعلنت مدينة سياحية إيطالية عن فرض رسوم مالية على السائحين الذين يزورونها ليوم واحد فقط، وذلك من أجل تخفيف حركة ​السياحة​ الزائدة على قدرة المدينة وحجم استيعابها.
وأصدر مجلس مدينة فينيسيا (​البندقية​) الإيطالية قرارا جاء فيه: "ستترواح الرسوم إلى البندقية من 3 إلى 10 يورو لليوم الواحد، وذلك اعتمادا على مدى ازدحام المدينة".
وأضاف القرار: "سيعفى من دفع الرسوم كل من السياح الذين يبيتون في المدينة، والأطفال دون 6 سنوات ومالكي منازل العطلات والأشخاص المقيمين مع السكان المحليين و​الطلاب​ والمسافرين​ والعديد من الفئات الأخرى".
في السياق نفسه، وصف عضو مجلس المدينة للسياحة سيمون فنتوريني، النظام الجديد بأنه "الطريقة الوحيدة" للسيطرة على السياحة الجماعية، وتابع: "إنها خطوة مهمة وأساسية، ونحن أول من يفعل ذلك في العالم".
يشار إلى أنه لا يزال يتعين على مجلس المدينة اتخاذ قرار بشأن عتبات الاكتظاظ التي ستحدد الأسعار التي يتعين على السياح دفعها.
ونص القرار على أن "يتم حجز زيارة اليوم الواحد للمدينة عبر ​الإنترنت​، وسيقوم فريق من 15 إلى 20 مفتشًا بدوريات في أزقة المدينة والجسور والساحات للبحث عن المتهربين من دفع الرسوم". كما "ستفرض غرامة تتراوح بين 50 إلى 300 يورو في حالة تهرب الزائر من الدفع".
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