https://arabic.sputniknews.com/20220702/مراسل-سبوتنيك-القوات-الروسية-تسيطر-بشكل-كامل-على-آخر-مدينة-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1064549583.html
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية نجحت في السيطرة بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك التي كانت آخر بلدة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:51+0000
2022-07-02T16:51+0000
2022-07-02T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأكد مراسل "سبوتنيك" المتواجد في موقع الحدث، أن قوات التحالف سيطرت بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
16:51 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية نجحت في السيطرة بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك التي كانت آخر بلدة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك.
وأكد مراسل "سبوتنيك" المتواجد في موقع الحدث، أن قوات التحالف سيطرت بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك.
"المسلحون الأوكرانيون والمتطرفون، دمروا بعض المباني الإدارية المهمة في المدينة، قبل مغادرتها، بما في ذلك مبنى البلدية".