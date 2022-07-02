عربي
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مراسل-سبوتنيك-القوات-الروسية-تسيطر-بشكل-كامل-على-آخر-مدينة-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1064549583.html
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية نجحت في السيطرة بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك التي كانت آخر بلدة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:51+0000
2022-07-02T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064326282_0:239:3215:2047_1920x0_80_0_0_506faf2630e811294bc426b8abf99306.jpg
وأكد مراسل "سبوتنيك" المتواجد في موقع الحدث، أن قوات التحالف سيطرت بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064326282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42b297a03df50819e37ef07acb190d77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية

16:51 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 02.07.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصوردبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية نجحت في السيطرة بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك التي كانت آخر بلدة يسيطر عليها نظام كييف في لوغانسك.
وأكد مراسل "سبوتنيك" المتواجد في موقع الحدث، أن قوات التحالف سيطرت بشكل كامل على مدينة ليسيتشانسك.

"المسلحون الأوكرانيون والمتطرفون، دمروا بعض المباني الإدارية المهمة في المدينة، قبل مغادرتها، بما في ذلك مبنى البلدية".

جناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي
مراسل وكالة سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала