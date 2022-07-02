https://arabic.sputniknews.com/20220702/مسؤول-إيراني-التبادل-التجاري-مع-دول-الجوار-بلغ-123-مليار-دولار-1064560084.html

مسؤول إيراني: التبادل التجاري مع دول الجوار بلغ 12.3 مليار دولار

مسؤول إيراني: التبادل التجاري مع دول الجوار بلغ 12.3 مليار دولار

أكد روح الله لطيفي، متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل التجارة غير النفطية مع دول الجوار 12.364 مليار دولار في فصل الربيع. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن روح الله لطيفي، أن حجم التبادل التجاري بين إيران و15 بلدا مجاورا لها سجل أكثر من 20,973,840 طنا بقيمة تجاوزت 12.364 مليار دولار.وأوضح لطيفي أن هذا المبلغ قد تم تسجيله خلال الفترة من 21 آذار/مارس حتى 20 حزيران/يونيو 2022، وذلك بنمو 18 % على أساس سنوي، مؤكدا أن التجارة غير النفطية مع دول الجوار في فصل الربيع قد استحوذت على 59 % و49 % من حجم وسعر (بالترتيب) إجمالي تبادل إيران التجاري.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن العراق تصدر قائمة دول الجوار في توريد السلع من بلاده بـقيمة 1.824 مليار دولار، وجاءت تركيا في الترتيب الثاني بقيمة 1.737 مليار دولار، والإمارات بـ 1.645 مليار دولار، ثم احتلت أفغانستان المرتبة الرابعة بما قيمته 367 مليونا.ومن بين الدول التي تلت هذه القائمة، سلطنة عمان بقيمة 33 مليون دولار، ثم باكستان بـ 279 مليون دولار، وآذربيجان 161 مليونا، وبعدهما روسيا 115 مليونا، وتركمانستان 95 مليونا، أرمينيا 74 مليون دولار.وفي المقابل، سجلت الواردات الإيرانية من دول الجوار حوالي 4.433 مليون طن، بقيمة 5.627 مليار دولار من إجمالي 8.154 مليون طن بقيمة 12.464 مليار دولار.وحول الأسواق الخمسة الرئيسية لدول الجوار التي استوردت منها إيران في فصل الربيع، أكد متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، أن الامارات تصدرت هذه القائمة بـ3.426 مليار دولار، تليها تركيا 1.273 مليار دولار، وروسيا 394 مليونا، وباكستان 196 مليونا، وسلطنة عمان 194 مليون دولار.

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