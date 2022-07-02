https://arabic.sputniknews.com/20220702/مسؤول-الصحة-العالمية-لا-تستبعد-ارتفاع-حالات-الإصابة-بكوفيد-19-في-روسيا-خلال-الصيف-1064522241.html
مسؤول: الصحة العالمية لا تستبعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في روسيا خلال الصيف
مسؤول: الصحة العالمية لا تستبعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في روسيا خلال الصيف
قالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن منظمة الصحة العالمية لا تستبعد زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 في روسيا هذا الصيف، كما أنه... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T02:37+0000
2022-07-02T02:37+0000
2022-07-02T02:37+0000
روسيا
فيروس كورونا
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وأضافت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "ما زلنا نعيش في ظل جائحة كورونا، ولن يكون هناك بلد آمن حتى نهاية الفيروس في جميع أنحاء العالم".وختمت بالقول، "لذلك، لا يمكن استبعاد أي شيء، بما في ذلك انتشار كورونا إلى جانب انتشار الإنلفونزا. كما أنه من المستحيل التنبؤ بخطورة حالات كوفيد-19 الجديدة".كانت هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت رفع القيود المفروضة بسبب الوباء بما في ذلك نظام الكمامة وعمل المطاعم ليلا، بدءا من اليوم السبت 2 يوليو/تموز.على مدار الأشهر الأربعة الماضية، شهدت روسيا انخفاضا ثابتا في شدة عملية تفشي وباء "كوفيد-19".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-ترفع-جميع-القيود-المفروضة-بسبب-الجائحة-1064479368.html
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روسيا, فيروس كورونا
مسؤول: الصحة العالمية لا تستبعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في روسيا خلال الصيف
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قالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن منظمة الصحة العالمية لا تستبعد زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 في روسيا هذا الصيف، كما أنه هناك احتمال أن يصادف ذلك انتشار الانفلونزا.
وأضافت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "ما زلنا نعيش في ظل جائحة كورونا، ولن يكون هناك بلد آمن حتى نهاية الفيروس في جميع أنحاء العالم".
وتابعت، "أما في الوقت الحالي، فنحن نشهد زيادة في عدد الحالات في بعض البلدان وارتفاع عدد المرضى في المستشفيات".
وختمت بالقول، "لذلك، لا يمكن استبعاد أي شيء، بما في ذلك انتشار كورونا إلى جانب انتشار الإنلفونزا
. كما أنه من المستحيل التنبؤ بخطورة حالات كوفيد-19 الجديدة".
كانت هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت رفع القيود المفروضة بسبب الوباء بما في ذلك نظام الكمامة وعمل المطاعم ليلا، بدءا من اليوم السبت 2 يوليو/تموز.
على مدار الأشهر الأربعة الماضية، شهدت روسيا انخفاضا ثابتا في شدة عملية تفشي وباء "كوفيد-19".