عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مفتي-السعودية-يحذر-من-رفع-الشعارات-السياسية-والمذهبية-وإحداث-الفوضى-أثناء-الحج-1064525909.html
مفتي السعودية يحذر من رفع الشعارات السياسية والمذهبية وإحداث الفوضى أثناء الحج
مفتي السعودية يحذر من رفع الشعارات السياسية والمذهبية وإحداث الفوضى أثناء الحج
حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:03+0000
2022-07-02T08:03+0000
السعودية
أخبار الحج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/20/1014492096_0:223:2846:1824_1920x0_80_0_0_3991aac17e24f7ee087e57fdbb1a6660.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، طالب المفتي الحجاج بـ"ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج، وعلى رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك تحقيقا لمصالح الحجاج".وأضاف أن "طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله".وتابع: "لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، محذرا من "الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال".وأكد أن كل هذه الأمور "مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية".كما دعا مفتي السعودية الحجاج إلى "استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، واستحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس، واستشعار عظمة العبادة".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/السلطات-السعودية-تتوعد-ناقلي-الحجاج-غير-المصرح-لهم-بـالسجن-6-أشهر-وغرامة-50-ألف-ريال-1064524474.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/20/1014492096_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_1960a1e81a86afe76c960d84eed612bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار الحج

مفتي السعودية يحذر من رفع الشعارات السياسية والمذهبية وإحداث الفوضى أثناء الحج

08:03 GMT 02.07.2022
© AP Photo / Khalid Mohammedموسم الحج في المملكة العربية السعودية
موسم الحج في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
تابعنا عبرTelegram
حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، طالب المفتي الحجاج بـ"ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج، وعلى رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك تحقيقا لمصالح الحجاج".
وأضاف أن "طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله".
الحجاج خلال موسم الحج والطواف حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
السلطات السعودية تتوعد ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بـالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال
07:13 GMT
وتابع: "لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، محذرا من "الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال".
وحذر أيضا مفتي السعودية من "استغلال المناسك في إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج أو تعمد التدافع، أو رفع الشعارات السياسية والحزبية والنعرات القومية والتعصبات المذهبية".
وأكد أن كل هذه الأمور "مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية".
كما دعا مفتي السعودية الحجاج إلى "استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، واستحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس، واستشعار عظمة العبادة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала