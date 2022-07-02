https://arabic.sputniknews.com/20220702/مفتي-السعودية-يحذر-من-رفع-الشعارات-السياسية-والمذهبية-وإحداث-الفوضى-أثناء-الحج-1064525909.html
مفتي السعودية يحذر من رفع الشعارات السياسية والمذهبية وإحداث الفوضى أثناء الحج
مفتي السعودية يحذر من رفع الشعارات السياسية والمذهبية وإحداث الفوضى أثناء الحج
حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:03+0000
2022-07-02T08:03+0000
2022-07-02T08:03+0000
السعودية
أخبار الحج
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، طالب المفتي الحجاج بـ"ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج، وعلى رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك تحقيقا لمصالح الحجاج".وأضاف أن "طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله".وتابع: "لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، محذرا من "الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال".وأكد أن كل هذه الأمور "مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية".كما دعا مفتي السعودية الحجاج إلى "استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، واستحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس، واستشعار عظمة العبادة".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/السلطات-السعودية-تتوعد-ناقلي-الحجاج-غير-المصرح-لهم-بـالسجن-6-أشهر-وغرامة-50-ألف-ريال-1064524474.html
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السعودية, أخبار الحج
مفتي السعودية يحذر من رفع الشعارات السياسية والمذهبية وإحداث الفوضى أثناء الحج
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حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية
، طالب المفتي الحجاج بـ"ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج، وعلى رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك تحقيقا لمصالح الحجاج".
وأضاف أن "طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله".
وتابع: "لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، محذرا من "الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال".
وحذر أيضا مفتي السعودية من "استغلال المناسك في إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج أو تعمد التدافع، أو رفع الشعارات السياسية والحزبية والنعرات القومية والتعصبات المذهبية".
وأكد أن كل هذه الأمور "مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية".
كما دعا مفتي السعودية الحجاج إلى "استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، واستحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس، واستشعار عظمة العبادة".