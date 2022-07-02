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مقاطعة هاينان الصينية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار "تشابا"
مقاطعة هاينان الصينية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار "تشابا"
أعلنت مقاطعة هاينان جنوبي الصين حالة الطوارئ لمواجهة إعصار "تشابا" ورفعت حالة التأهب إلى المستوى الثاني، ثاني أعلى مستوى، حسبما أعلنت الحكومة المحلية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T10:59+0000
2022-07-02T10:59+0000
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الصين
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وجلب إعصار "تشابا"، ثالث إعصار خلال هذا العام، رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى هاينان بينما كان يتجه نحو مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين بسرعة قصوى تبلغ نحو 119 كيلومترا في الساعة.ومن المحتمل أن يصل "تشابا" إلى اليابسة في منطقة قوانغدونغ الساحلية في الفترة من بعد ظهر اليوم وحتى مساء اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد، وفقا لوكالة "شينخوا".وقالت حكومة المقاطعة إنه تم إجلاء 47 ساكنا بسبب مخاوف متعلقة بكوارث جيولوجية. وتم تعليق خدمات السكك الحديدية في المدينة وألغت المطارات في هايكو وسانيا أكثر من 400 رحلة جوية.كما تم تعليق الرحلات إلى جميع مواقع المناظر الطبيعية الخلابة وأنشطة الترفيه البحرية ومشاهدة المعالم السياحية جوا في المدينتين.
https://arabic.sputniknews.com/20210725/إعصار-يجتاح-شرق-الصين-بعد-فيضانات-في-وسط-البلاد-1049652328.html
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العالم, الصين

مقاطعة هاينان الصينية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة إعصار "تشابا"

10:59 GMT 02.07.2022
© AP Photo / Eugene Garciaإعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021
إعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Eugene Garcia
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أعلنت مقاطعة هاينان جنوبي الصين حالة الطوارئ لمواجهة إعصار "تشابا" ورفعت حالة التأهب إلى المستوى الثاني، ثاني أعلى مستوى، حسبما أعلنت الحكومة المحلية.
وجلب إعصار "تشابا"، ثالث إعصار خلال هذا العام، رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى هاينان بينما كان يتجه نحو مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين بسرعة قصوى تبلغ نحو 119 كيلومترا في الساعة.
ومن المحتمل أن يصل "تشابا" إلى اليابسة في منطقة قوانغدونغ الساحلية في الفترة من بعد ظهر اليوم وحتى مساء اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقالت حكومة المقاطعة إنه تم إجلاء 47 ساكنا بسبب مخاوف متعلقة بكوارث جيولوجية. وتم تعليق خدمات السكك الحديدية في المدينة وألغت المطارات في هايكو وسانيا أكثر من 400 رحلة جوية.
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كما تم تعليق الرحلات إلى جميع مواقع المناظر الطبيعية الخلابة وأنشطة الترفيه البحرية ومشاهدة المعالم السياحية جوا في المدينتين.
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