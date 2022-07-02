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https://arabic.sputniknews.com/20220702/منظمة-الصحة-العالمية-التطعيم-الجماعي-ضد-جدري-القردة-غير-مطلوب-حاليا-1064529536.html
منظمة الصحة العالمية: التطعيم الجماعي ضد جدري القردة غير مطلوب حاليا
منظمة الصحة العالمية: التطعيم الجماعي ضد جدري القردة غير مطلوب حاليا
أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم الإجباري ضد فيروس جدري القردة غير مطلوب في الوقت الحالي. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:48+0000
2022-07-02T09:48+0000
منظمة الصحة العالمية
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وحسب تصريحات أدلت بها رئيسة مكتب المنظمة في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، فقد أوضحت أن التطعيم الجماعي الإجباري ضد جدري القردة لم يعد مطلوبًا الآن، ولكن يتم النظر في قضية تطعيم الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم أو المعرضين للخطر في مواقف معينة.وقالت: "التدابير التي أوصت بها لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تشمل تعزيز المراقبة، وتدابير النظافة، وعزل المرضى والمخالطين لهم".يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية، حتى اليوم، تؤكد اكتشاف أكثر من 5100 حالة إصابة بجدرى القردة في 51 دولة، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا.وقد أقرت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الخميس، بتفشي مرض جدري القردة باعتباره حالة طارئة، ودعت إلى السيطرة على انتشار العدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الصحة-العالمية-الاجتماع-الطارئ-حول-جدري-القردة-ما-زال-مستمرا-1064100714.html
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منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية: التطعيم الجماعي ضد جدري القردة غير مطلوب حاليا

09:48 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPASمقر منظمة الصحة العالمية
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم الإجباري ضد فيروس جدري القردة غير مطلوب في الوقت الحالي.
وحسب تصريحات أدلت بها رئيسة مكتب المنظمة في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، فقد أوضحت أن التطعيم الجماعي الإجباري ضد جدري القردة لم يعد مطلوبًا الآن، ولكن يتم النظر في قضية تطعيم الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم أو المعرضين للخطر في مواقف معينة.
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وقالت: "التدابير التي أوصت بها لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تشمل تعزيز المراقبة، وتدابير النظافة، وعزل المرضى والمخالطين لهم".

وأضافت فوغنوفيتش: حالياً، لا يوصى بالتحصين الشامل، ولكن مسألة تطعيم الأشخاص المخالطين أو المعرضين للخطر في بعض الأحيان هي الأولى، ولذلك يجري النظر في المواقف".

يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية، حتى اليوم، تؤكد اكتشاف أكثر من 5100 حالة إصابة بجدرى القردة في 51 دولة، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا.
وقد أقرت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الخميس، بتفشي مرض جدري القردة باعتباره حالة طارئة، ودعت إلى السيطرة على انتشار العدوى.
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