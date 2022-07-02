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ميقاتي يؤكد أن لبنان ينأى بنفسه عن أي خلاف عربي
ميقاتي يؤكد أن لبنان ينأى بنفسه عن أي خلاف عربي
طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، الدول العربية والخليجية باحتضان بلاده، مؤكدا أن لبنان ينأى بنفسه عن أي خلاف عربي. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إن ميقاتي أكد التزام البلاد بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، "بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها".جاءت تصريحات ميقاتي خلال عشاء لوزراء الخارجية العرب عشية اجتماعهم في بيروت، والذي ناشد فيه ميقاتي العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي "احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فإن لدى كل لبناني مخلص قناعة بأن كل بلد عربي هو وطنه الثاني"، على حد تعبيره.واختتم ميقاتي تصريحاته بتوجيه "الشكر والتقدير إلى أمين عام جامعة الدول العربية وفريق الأمانة العامة على جهودهم في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها العديد من الدول العربية الشقيقة لظروف قاهرة ومؤلمة متمنيا أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار للدول العربية، والسلام والأمان للبنان".وفي وقت سابق، قالت الرئاسة اللبنانية إن المداولات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة الحكومية مستمرة.ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن لقاء تم بين عون وميقاتي في قصر بعبدا، للتداول حول التشكيلة الحكومية.
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أخبار لبنان, العالم العربي

ميقاتي يؤكد أن لبنان ينأى بنفسه عن أي خلاف عربي

07:50 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، الدول العربية والخليجية باحتضان بلاده، مؤكدا أن لبنان ينأى بنفسه عن أي خلاف عربي.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إن ميقاتي أكد التزام البلاد بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، "بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها".
جاءت تصريحات ميقاتي خلال عشاء لوزراء الخارجية العرب عشية اجتماعهم في بيروت، والذي ناشد فيه ميقاتي العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي "احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فإن لدى كل لبناني مخلص قناعة بأن كل بلد عربي هو وطنه الثاني"، على حد تعبيره.
واختتم ميقاتي تصريحاته بتوجيه "الشكر والتقدير إلى أمين عام جامعة الدول العربية وفريق الأمانة العامة على جهودهم في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها العديد من الدول العربية الشقيقة لظروف قاهرة ومؤلمة متمنيا أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار للدول العربية، والسلام والأمان للبنان".
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة اللبنانية إن المداولات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة الحكومية مستمرة.
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن لقاء تم بين عون وميقاتي في قصر بعبدا، للتداول حول التشكيلة الحكومية.
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