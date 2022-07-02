https://arabic.sputniknews.com/20220702/نائب-روسي-يوضح-كيف-وجهت-أوكرانيا-صدمة-لإسرائيل-1064529851.html
نائب روسي يوضح كيف وجهت أوكرانيا صدمة لإسرائيل
نائب روسي يوضح كيف وجهت أوكرانيا صدمة لإسرائيل
أعلن النائب الروسي، أوليكسي بوشكوف، أن الدول الغربية بما فيها ألمانيا تسكت يوميا عن الخروقات والتصريحات العدوانية التي تصدر من السفير الأوكراني لديها أندريه... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T10:04+0000
2022-07-02T10:04+0000
2022-07-02T10:04+0000
العالم
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وكتب بوشكوف على صفحته الشخصية في "تلغرام": "وجه الدبلوماسي الأوكراني تصريحات صادمة ليس لإسرائيل وحدها، بل لدول أخرى وبالرغم من ذلك فإن العالم الغربي وقبل كل شيء ألمانيا سكتت عن كل هذه البدع العدوانية والإهانات".وكان السفير الأوكراني لدى برلين قد وجه تصريحات صادمة، حيث قال إن "القائد النازي الأوكراني ستيبان بنديرا مقاتل من أجل الحرية"، معتبرا أن ليس لبانديرا أي علاقة بألمانيا النازية وعمليات القتل الجماعية للبولنديين على يد القوميين الأوكرانيين في فولينيا وغاليسيا خلال الحرب العالمية الثانية تفسر من خلال حقيقة أنه "كان هناك العديد من جرائم القتل من ناحية أخرى والفظائع".وبحسب السفير، فإن "البولنديين يريدون تسييس هذه القصة لصالحهم".وكان السفير الأوكراني أندريه ميلنيك، قد أعلن لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" متحدثا عن شولتز: "إن لعب دور (نقانق الكبد المهينة) لا يبدو كرجل دولة".وتعني هذه العبارة المهينة، أن المستشار الألماني قد (لعب دور شخص منزعج لا يبدو كرجل دولة).وعلى الرغم من تداول هذه العبارة بشكل واسع، إلا أن السفير الأوكراني رفض الاعتذار عن تصريحاته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نائب روسي يوضح كيف وجهت أوكرانيا صدمة لإسرائيل
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أعلن النائب الروسي، أوليكسي بوشكوف، أن الدول الغربية بما فيها ألمانيا تسكت يوميا عن الخروقات والتصريحات العدوانية التي تصدر من السفير الأوكراني لديها أندريه ميلنيك.
وكتب بوشكوف على صفحته الشخصية في "تلغرام": "وجه الدبلوماسي الأوكراني تصريحات صادمة ليس لإسرائيل وحدها، بل لدول أخرى وبالرغم من ذلك فإن العالم الغربي وقبل كل شيء ألمانيا سكتت عن كل هذه البدع العدوانية والإهانات".
وكان السفير الأوكراني لدى برلين قد وجه تصريحات صادمة، حيث قال إن "القائد النازي الأوكراني ستيبان بنديرا مقاتل من أجل الحرية"، معتبرا أن ليس لبانديرا أي علاقة بألمانيا النازية وعمليات القتل الجماعية للبولنديين على يد القوميين الأوكرانيين في فولينيا وغاليسيا خلال الحرب العالمية الثانية تفسر من خلال حقيقة أنه "كان هناك العديد من جرائم القتل من ناحية أخرى والفظائع".
وبحسب السفير، فإن "البولنديين يريدون تسييس هذه القصة لصالحهم".
وكان السفير الأوكراني أندريه ميلنيك، قد أعلن
لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" متحدثا عن شولتز: "إن لعب دور (نقانق الكبد المهينة) لا يبدو كرجل دولة".
وتعني هذه العبارة المهينة، أن المستشار الألماني قد (لعب دور شخص منزعج لا يبدو كرجل دولة).
وعلى الرغم من تداول هذه العبارة بشكل واسع، إلا أن السفير الأوكراني رفض الاعتذار عن تصريحاته.