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نسرين طافش تعلن ارتباطها بـ "الحب الأبدي"
نسرين طافش تعلن ارتباطها بـ "الحب الأبدي"
أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش أنها بدأت مرحلة جديدة تتعلق بحياتها الشخصية، ونشرت صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T20:16+0000
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وتظهر الصورة التي نشرتها نسرين طافش على "إنستغرام" يدها في يد خطيبها دون أن تكشف عن هويته.وقالت إن هذه الصورة بمناسبة ارتباطها بما وصفته بـ "الحب الأبدي".يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت أخيرا في مسرحية "كازانوفا" ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وتعد هذه المسرحية أولى تجاربها المسرحية.
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منوعات

نسرين طافش تعلن ارتباطها بـ "الحب الأبدي"

20:16 GMT 02.07.2022
© Photo / instagram.nesreentafeshنسرين طافش
نسرين طافش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Photo / instagram.nesreentafesh
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أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش أنها بدأت مرحلة جديدة تتعلق بحياتها الشخصية، ونشرت صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة.
وتظهر الصورة التي نشرتها نسرين طافش على "إنستغرام" يدها في يد خطيبها دون أن تكشف عن هويته.
وقالت إن هذه الصورة بمناسبة ارتباطها بما وصفته بـ "الحب الأبدي".
يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت أخيرا في مسرحية "كازانوفا" ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وتعد هذه المسرحية أولى تجاربها المسرحية.
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