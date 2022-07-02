https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزارة-الحج-السعودية-تعلن-عن-قرار-جديد-يخص-حجاج-الداخل-1064526792.html
وزارة الحج السعودية تعلن عن قرار جديد يخص حجاج الداخل
وزارة الحج السعودية تعلن عن قرار جديد يخص حجاج الداخل
أكدت وزارة الحج السعودية أن المرشح من حجاج الداخل إذا قام بإلغاء حجزه، يمكنه استرجاع المبلغ المدفوع مرة أخرى. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T08:30+0000
2022-07-02T08:30+0000
2022-07-02T08:30+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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ووفقا لبيان نشرته جريدة عكاظ السعودية، قالت الوزارة: "في حال إلغاء الشخص الذي تم ترشيحه للحج من داخل السعودية، للحجز، فإن خدمة استرجاع المبلغ تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين".ولفت البيان أن الفاتورة سيتم إلغاؤها تلقائيا إذا لم يقم المترشح بسداد رسوم الباقة، ويتم ترشيح آخر مكانه.وأوضح البيان عدم وجود خاصية تعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، لكنه أشار إلى إمكانية "إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه".وفي حين لفت إلى إصدار فاتورة محدثة، نبه البيان كل من لم يفوزوا إلى وجود "فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/السعودية-تعلن-عن-أسعار-جدية-لباقات-حجاج-الداخل-1063380401.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
وزارة الحج السعودية تعلن عن قرار جديد يخص حجاج الداخل
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أكدت وزارة الحج السعودية أن المرشح من حجاج الداخل إذا قام بإلغاء حجزه، يمكنه استرجاع المبلغ المدفوع مرة أخرى.
ووفقا لبيان نشرته جريدة عكاظ
السعودية، قالت الوزارة: "في حال إلغاء الشخص الذي تم ترشيحه للحج من داخل السعودية، للحجز، فإن خدمة استرجاع المبلغ تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين".
ولفت البيان أن الفاتورة سيتم إلغاؤها تلقائيا إذا لم يقم المترشح بسداد رسوم الباقة، ويتم ترشيح آخر مكانه.
وأوضح البيان عدم وجود خاصية تعديل على الباقات أو إضافة
مرافقين، لكنه أشار إلى إمكانية "إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه".
وفي حال إصدار الفاتورة، ورغبة المترشح بإلغاء أحد المرافقين، أشار البيان إلى إمكانية ذلك، لكنه استدرك مؤكدا عدم إمكانية إعادته مرة أخرى.
وفي حين لفت إلى إصدار فاتورة محدثة، نبه البيان كل من لم يفوزوا إلى وجود "فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة".