عربي
مراسل "سبوتنيك": القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على آخر مدينة في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزير-الخارجية-الإيطالي-حان-الوقت-لبدء-محادثات-انضمام-مقدونيا-الشمالية-للاتحاد-الأوروبي-1064548625.html
وزير الخارجية الإيطالي: حان الوقت لبدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الإيطالي: حان الوقت لبدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T16:39+0000
2022-07-02T16:39+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
مقدونيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c018a2be9adab5be0fb61c6d9670fe8f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وكتب دي مايو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت: "حان الوقت لفتح محادثات انضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية. إيطاليا تقف مع المقترح الأوروبي الذي يسمح ببدء هذه العملية في الوقت الحالي".وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتز، زيارة إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان بأوروبا الشرقية، حيث التقى رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، وأكد له على موقف برلين الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.وقال شولتز، عبر "تويتر" وقتذاك: "لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهدًا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم. ألمانيا جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".وكان شولتز قد دعا في أبريل/نيسان الماضي إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد قادة الاتحاد التزامهم بتوسيعه.وخلال قمة الاتحاد أيضا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان، مضيفة: "الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأن المدة اللازمة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام".كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي قادة الاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات الراهنة لدفع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية "مواصلة غرب البلقان لعمليات الإصلاح والوفاء بالمعايير الأوروبية المشروطة لعملية الانضمام".وحذر ساسولي من "فرض نفوذ أطراف أخرى على المنطقة حال تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم دول غرب البلقان".جاء ذلك بعد أن جمدت عدة دول في الاتحاد، وعلى رأسها هولندا وفرنسا، توجهاً أوروبيا لفتح باب مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بسبب ما وصف بـ "الفساد المستشري" فيهما، وفشلهما في "تطبيق الديمقراطية".إلا أن باريس وأمستردام خففتا من حدة معارضتهما لانضمام البلدين، عقب تأكيد المفوضية الأوروبية قيامها بتعديلات على إجراءات التفاوض، وإضافة آليات جديدة للمراقبة، مع إمكانية تعليق المحادثات في حال خرقت الدول المرشحة للانضمام الشروط المطلوبة منها.وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/المستشار-الألماني-يصل-مقدونيا-الشمالية-ويؤكد-دعم-بلاده-لانضمامها-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1063423775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_bf98ccc7bc2817024d25855cafa1f52d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مقدونيا

وزير الخارجية الإيطالي: حان الوقت لبدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

16:39 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورأعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء هذه المحادثات في الوقت الحالي.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب دي مايو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت: "حان الوقت لفتح محادثات انضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية. إيطاليا تقف مع المقترح الأوروبي الذي يسمح ببدء هذه العملية في الوقت الحالي".
وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتز، زيارة إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان بأوروبا الشرقية، حيث التقى رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، وأكد له على موقف برلين الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال شولتز، عبر "تويتر" وقتذاك: "لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهدًا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم. ألمانيا جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".
وكان شولتز قد دعا في أبريل/نيسان الماضي إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد قادة الاتحاد التزامهم بتوسيعه.
وخلال قمة الاتحاد أيضا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان، مضيفة: "الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأن المدة اللازمة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام".
كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي قادة الاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات الراهنة لدفع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية "مواصلة غرب البلقان لعمليات الإصلاح والوفاء بالمعايير الأوروبية المشروطة لعملية الانضمام".
وحذر ساسولي من "فرض نفوذ أطراف أخرى على المنطقة حال تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم دول غرب البلقان".
جاء ذلك بعد أن جمدت عدة دول في الاتحاد، وعلى رأسها هولندا وفرنسا، توجهاً أوروبيا لفتح باب مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بسبب ما وصف بـ "الفساد المستشري" فيهما، وفشلهما في "تطبيق الديمقراطية".
إلا أن باريس وأمستردام خففتا من حدة معارضتهما لانضمام البلدين، عقب تأكيد المفوضية الأوروبية قيامها بتعديلات على إجراءات التفاوض، وإضافة آليات جديدة للمراقبة، مع إمكانية تعليق المحادثات في حال خرقت الدول المرشحة للانضمام الشروط المطلوبة منها.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
المستشار الألماني يصل مقدونيا الشمالية ويؤكد دعم بلاده انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
11 يونيو, 10:12 GMT
وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала