https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزير-الخارجية-الإيطالي-حان-الوقت-لبدء-محادثات-انضمام-مقدونيا-الشمالية-للاتحاد-الأوروبي-1064548625.html

وزير الخارجية الإيطالي: حان الوقت لبدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الإيطالي: حان الوقت لبدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الوقت قد حان لفتح محادثات انضمام دولة مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعم إيطاليا لمقترح أوروبي لبدء... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T16:39+0000

2022-07-02T16:39+0000

2022-07-02T16:39+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

مقدونيا

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب دي مايو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت: "حان الوقت لفتح محادثات انضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية. إيطاليا تقف مع المقترح الأوروبي الذي يسمح ببدء هذه العملية في الوقت الحالي".وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتز، زيارة إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان بأوروبا الشرقية، حيث التقى رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، وأكد له على موقف برلين الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.وقال شولتز، عبر "تويتر" وقتذاك: "لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهدًا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم. ألمانيا جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي".وكان شولتز قد دعا في أبريل/نيسان الماضي إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد قادة الاتحاد التزامهم بتوسيعه.وخلال قمة الاتحاد أيضا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان، مضيفة: "الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأن المدة اللازمة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام".كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي قادة الاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات الراهنة لدفع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية "مواصلة غرب البلقان لعمليات الإصلاح والوفاء بالمعايير الأوروبية المشروطة لعملية الانضمام".وحذر ساسولي من "فرض نفوذ أطراف أخرى على المنطقة حال تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم دول غرب البلقان".جاء ذلك بعد أن جمدت عدة دول في الاتحاد، وعلى رأسها هولندا وفرنسا، توجهاً أوروبيا لفتح باب مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بسبب ما وصف بـ "الفساد المستشري" فيهما، وفشلهما في "تطبيق الديمقراطية".إلا أن باريس وأمستردام خففتا من حدة معارضتهما لانضمام البلدين، عقب تأكيد المفوضية الأوروبية قيامها بتعديلات على إجراءات التفاوض، وإضافة آليات جديدة للمراقبة، مع إمكانية تعليق المحادثات في حال خرقت الدول المرشحة للانضمام الشروط المطلوبة منها.وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/المستشار-الألماني-يصل-مقدونيا-الشمالية-ويؤكد-دعم-بلاده-لانضمامها-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1063423775.html

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