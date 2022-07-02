https://arabic.sputniknews.com/20220702/وعود-واشنطن-الكاذبة-كيف-يرى-الفلسطينيون-زيارة-بايدن-المقبلة؟-1064526287.html

"وعود واشنطن الكاذبة"... كيف يرى الفلسطينيون زيارة بايدن المقبلة؟

"وعود واشنطن الكاذبة"... كيف يرى الفلسطينيون زيارة بايدن المقبلة؟

"ليس لدينا أوهام بإحداث اختراق سياسي خلال هذه الزيارة سنستمع إلى مزيد من التعهدات والوعودات"، هكذا أكد أحد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وهو يعلق على ما تنتظره... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T08:14+0000

2022-07-02T08:14+0000

2022-07-02T08:14+0000

أخبار فلسطين اليوم

جو بايدن

أخبار إسرائيل اليوم

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ويبدو أن تاريخ واشنطن الطويل مع الفلسطينيين من "الوعود الكاذبة" حسب ما وصف المسؤول الفلسطيني في حديثه لـ "رويترز"، قد جعل التشاؤم هو سيد الموقف، خاصة أن آخر ما طلبوه من إدارة بايدن على وجه التحديد لم يلق أي استجابة.يقول المسؤول إن إدارة بايدن قد تجاهلت مطالب إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية على أنها منظمة إرهابية، ولم تعرها اهتماما.وأكد: "ليس لدينا أوهام بإحداث اختراق سياسي خلال هذه الزيارة سنستمع إلى مزيد من التعهدات والوعودات"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة متعلقة بتطبيع العلاقات بين اسرائيل والدول العربية وعلى رأسها السعودية".وفي هذا الصدد نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله: "تذكروا أننا بدأنا في ظل قطع إدارة ترامب علاقاتنا بالفلسطينيين تماما، ومن ثم عدنا إلى التمويل وأعدنا بناء العلاقات... وسيكون هناك المزيد في المستقبل"."ثنائية الحق والممكن" إذن هي محور الأزمة في العلاقات الفلسطينة الأمريكية، والتي تتحكم فيها تشابكات كثيرة، وتوازنات أكثر تراعيها إدارة بايدن.ولهذا يرى محللون أن الزيارة لن تكون مؤثرة في جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن لها أهدافا حددت سلفا، ليس من بينها هذا الأمر.طلال عوكل المحلل السياسي في غزة يرى أن التركيز المكثف على تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديد محتمل من إيران يعني أن أي تحرك نحو التوصل لحل أوسع للقضية الفلسطينية لا يزال بعيد المنال.هذا ما يراه أيضا المحلل السياسي هاني المصري، والذي أكد أنه "في ظل وجود طريق سياسي غير واضح في المستقبل فليس هناك احتمال يذكر لأي شيء أكثر من الحد الأدنى من المساعدات الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل والضفة الغربية، والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز.

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