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https://arabic.sputniknews.com/20220702/وكالة-سحب-ناقلة-ترفع-العلم-الإيراني-احتجزتها-اليونان-إلى-ميناء-بيريوس-1064542240.html
وكالة: سحب ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان إلى ميناء بيريوس
وكالة: سحب ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان إلى ميناء بيريوس
قال مسؤولون في خفر السواحل اليوناني إن "ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها أثينا، في أبريل/ نيسان، وصادرت الولايات المتحدة جزءا من شحنتها، تم سحبها إلى ميناء... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T14:06+0000
2022-07-02T14:06+0000
اليونان
أخبار إيران
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وأكد أحد المسؤولين إن "كاريستوس غادرت الساعة 0630 صباحًا (0330 بتوقيت غرينتش)، متوقعا أن تصل بيريوس حوالي الساعة 10:00 مساء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، علي أكبر صفائي، أعلن أن اليونان قامت "بالإفراج عن السفينة الإيرانية المحتجزة لديها"، مؤكدا أنها تتجه الآن إلى سفينة أجنبية لاستلام شحنتها النفطية.وأكد صفائي الوجود المقتدر للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش لحل هذه القضية، مضيفًا أن "القوات العسكرية البحرية للبلاد توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكانت شرطة الموانئ اليونانية أعلنت، الأحد الماضي، أن "الناقلة التي تحمل النفط الإيراني، والتي تم احتجازها في اليونان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بناءً على طلب أمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها".وأعلنت مؤسسة الموانئ الإيرانية، أخيرا، أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها". وقالت إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/طهران-اليونان-أفرجت-عن-ناقلة-النفط-الإيرانية-1064329973.html
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اليونان, أخبار إيران

وكالة: سحب ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان إلى ميناء بيريوس

14:06 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINISالحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في البحر
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS
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قال مسؤولون في خفر السواحل اليوناني إن "ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها أثينا، في أبريل/ نيسان، وصادرت الولايات المتحدة جزءا من شحنتها، تم سحبها إلى ميناء بيريوس، اليوم السبت، بعد أن وافقت السلطات اليونانية على الإفراج عنها.
وأكد أحد المسؤولين إن "كاريستوس غادرت الساعة 0630 صباحًا (0330 بتوقيت غرينتش)، متوقعا أن تصل بيريوس حوالي الساعة 10:00 مساء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
طهران: اليونان أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية
28 يونيو, 06:37 GMT
وكان المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، علي أكبر صفائي، أعلن أن اليونان قامت "بالإفراج عن السفينة الإيرانية المحتجزة لديها"، مؤكدا أنها تتجه الآن إلى سفينة أجنبية لاستلام شحنتها النفطية.
وأكد صفائي الوجود المقتدر للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش لحل هذه القضية، مضيفًا أن "القوات العسكرية البحرية للبلاد توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكانت شرطة الموانئ اليونانية أعلنت، الأحد الماضي، أن "الناقلة التي تحمل النفط الإيراني، والتي تم احتجازها في اليونان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بناءً على طلب أمريكي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها".
وأعلنت مؤسسة الموانئ الإيرانية، أخيرا، أن "حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها". وقالت إن "الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها".
وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
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