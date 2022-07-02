https://arabic.sputniknews.com/20220702/وكالة-صينية-الناتو-يحاول-خلق-عدو-وهمي-جديد-بمنهجه-الأخير-حول-بكين-1064544763.html

وكالة صينية: "الناتو" يحاول خلق عدو وهمي جديد بمنهجه الأخير حول بكين

وكالة صينية: "الناتو" يحاول خلق عدو وهمي جديد بمنهجه الأخير حول بكين

ردت وكالة صينية على قيام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الأربعاء الماضي، باعتبار الصين "تحديا لأمن وقيم الحلف"، معتبرة أن الحلف يعمل على "خلق عدو وهمي جديد". 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T15:25+0000

2022-07-02T15:25+0000

2022-07-02T15:25+0000

العالم

الصين

الناتو

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وأكدت شبكة تلفزيون الصين الشعبية، في تعليقها على المنهج المحدث لـ"الناتو" أن الحلف "شوّه سمعة الصين بتشكيلها تحد نظامي لأوروبا- الأطلسي".وأكدت الشبكة الصينية أن حلف "الناتو" بهذه العملية يحاول "صنع عدو وهمي وإثارة المواجهة بين التكتلات"، معتبرة أن هذه السياسات التي يتبعها الحلف هي "تحد نظامي ضد السلام والاستقرار العالميين".وأعادت الشبكة الصينية التأكيد أن بكين "لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تصدر الأيديولوجيا، ولا تمارس الهيمنة أو الإكراه الاقتصادي، أو فرض العقوبات الأحادية الجانب".وتساءلت الشبكة الصينية عن الطريقة التي من الممكن أن تمثل فيها الصين "تحديا منهجيا" لحلف الناتو، الذي يدعي أنه "منظمة دفاعية"، لكنه في "الواقع ينتهك التزامه ويقوم بالتوسع شرقا جولة بعد جولة، ويشن حروبا ضد دول ذات سيادة متجاوزًا مجلس الأمن مرارا وتكرارا، حتى يصبح (منظمة عدوانية) مئة في المئة".وكان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم الحلف، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي أثناءقمة الناتو في مدريد، الأربعاء الماضي، أنه "تم التأكيد في المفهوم الجديد أن روسيا تمثل تهديدا"، موضحا أن الحلفاء تبنوا في المفهوم الاستراتيجي الجديد أن الصين تمثل تحديا لأمن وقيم الناتو.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/مجلة-29-مقاتلة-صينية-تنفذ-محاكاة-لهجوم-كبير-على-حاملة-طائرات-معادية-فيديو-----1064542801.html

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